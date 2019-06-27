Парламент Кыргызстана лишил неприкосновенности бывшего президента Атамбаева

Парламент Киргизии (Жогоку кенеш) проголосовал за снятие неприкосновенности с бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщает издание 24.Kg.

На парламентском заседании выступил генпрокурор Откурбек Джамшитов, а несколько депутатов высказали свое мнение и задали вопросы. После этого 103 депутата проголосовали за, а шестеро — против. Для начала уголовного преследования Атамбаева были нужны голоса 80 парламентариев.

В минувший четверг парламент Кыргызстана передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренные большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Во вторник Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии.

Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений.

Закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности, вступил в силу в мае 2019 года. 12 июня Жогорку кенеш инициировал этот процесс в отношении Атамбаева.

Между тем, у дома Атамбаева в селе Кой-Таш собрались около 400 его сторонников. К дому подвезли груз камней — как утверждается, для строительства. Участники акции протеста смотрят прямую трансляцию заседания парламента. О конкретных планах никто из собравшихся рассказать журналистам не смог, но некоторые из них заявили, что готовы пойти «на все». Прокурор Джамшитов заявил, что факт сбора людей зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков. По оценкам прокуратуры, действия сторонников экс-президента могут представлять опасность для общественного порядка.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, несколькими днями ранее заявил, что не собирается выполнять роль подсудимого в процессе, который, по его мнению, инициирован действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. В то же время его советница подчеркнула, что покидать страну экс-президент не собирается.

Напомним, что Атамбаев в 2017 году стал первым в истории независимой Киргизии президентом, который оставил пост добровольно. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.