Семь уроков от перевыборов в Стамбуле

Экрем Имамоглу, ранее малоизвестный местный политик, стал политической звездой национального и международного масштаба после своей знаменательной победы на воскресных выборах в Стамбуле.

Наблюдатели продолжают анализировать эту победу, и в целом считают, что результаты являются серьезной проблемой для правительства Турции. Турецкий колумнист Рагып Сойлу перечислил семь самых важных вещей, которые показали эти выборы:

1. Поражение для Эрдогана

Его имя не было в бюллетене, и результаты не могут привести к его смешению, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган больше всех проиграл на этих выборах. В конце концов, именно он настаивал на повторных выборах, которые имели для него не лучшие последствия.

После выборов 31 марта он публично призвал к отмене их результатов и заявил, что оппозиция украла голоса. Сейчас же Имамоглу сильнее, чем когда-либо, получив больше голосов на местных выборах в Стамбуле, чем получал другой политик за последние 30 лет (включая самого Эрдогана, который стал мэром в 1994 году, набрав лишь 25% голосов).

И наоборот, фактически еще ничего не сделав, Имамоглу теперь представляется вероятным кандидатом в президенты на следующих выборах. Эрдоган фактически создал себе соперника.

Однако, это не значит, что можно списывать со счетов самого Эрдогана, поскольку следующие президентские выборы намечены на 2023 год, а мест у оппозиции в парламенте недостаточно, чтобы требовать проведения досрочных выборов, если только некоторые члены правящей ПСР не поддержат их.

2. Лидер РПК Абдуллах Оджалан становится все более неактуальным

Всего за три дня до голосования Абдуллах Оджалан, заключенный в тюрьму лидер террористической РПК, призвал курдских избирателей придерживаться нейтралитета на выборах в Стамбуле, в своем письме, отправленном из его тюремной камеры на острове Имралы.

Но Демократическая партия народов, легальная партия, тесно связанная с Оджаланом, проигнорировала его призыв и заявила о поддержке Имамоглу. Предварительные результаты показали, что курдские избиратели также следовали за ДПН, а не Оджаланом.

В целом, это указывает на факт, о котором давно уже говорят эксперты. Абдуллах Оджалан превратился в символ и своего рода бренд РПК, но его личное влияние на движение практически отсутствует. Реальными лидерами РПК являются сегодня люди вроде Джемиля Байика, который с одной стороны курирует то, что происходит в Сирии (Рожаве), а с другой стороны поддерживает решение ДПН.

Поэтому некоторые наблюдатели назвали главным проигравшим на этих выборах — как ни странно — именно Оджалана. Слишком уж явно проигнорировало его мнение движение, которое носится с его портретами и еще недавно готово было заморить себя голодом, лишь бы допустить к нему адвокатов.

3. Консервативные избиратели наказали ПСР

Аналитики ожидали, что бывший премьер-министр и кандидат в мэры Бинали Йылдырим по крайней мере сохранит свои голоса, отданные за него на выборах 31 марта. Однако, он потерял 230 000 голосов от ПСР и сторонников ее националистического союзника ПНД. Имамоглу также поддержали более 50 000 избирателей исламистской партии "Саадет".

Почему? Среди консерваторов распространено мнение, что была допущена несправедливость по отношению к Имамоглу на первых выборах, где он стал победителем, хотя и с небольшим перевесом. «Мы потеряли Стамбул, потому что мы потеряли моральное превосходство. Если мы будем искренне критиковать себя, у нас снова может быть надежда», - заявил в воскресенье вечером стамбульский депутат от ПСР Мустафа Энероглу. Золотые слова, которые следовало бы повторять всем и каждому.

4. Рынкам нравятся результаты

Турецкие фондовые рынки и лира в понедельник выросли по итогам выборов. Доллар США потерял примерно 1 процент своей стоимости по отношению к турецкой лире. Один банкир, который анонимно разговаривал с Reuters, сказал, что результаты выборов устранили источник политической неопределенности, а рынки надеются, что правительство теперь (учитывая годы без выборов) переключит свое внимание на экономические реформы.

5. В правительстве могут быть перестановки

Несколько экспертов, близких к турецкому правительству, заявили в понедельник, что рядовые члены ПСР хотят серьезных политических перемен. Несколько источников, которые говорили с Рагыпом Сойлу на условиях анонимности, сказали, что ожидается перестановка в кабинете, в том числе на ключевых позициях от внешней политики до экономики. Ожидается, что в ближайшее время Эрдоган задаст тон будущей повестке дня партии.

6. Оппозиция внутри ПСР ободрена

Бывшие тяжеловесы ПСР, такие как бывший президент Турции Абдуллах Гюль, бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу и бывший заместитель премьер-министра и отец турецкого экономического чуда Али Бабаджан - которые выступают против текущей внутренней и внешней политики АКП - воодушевлены результатами выборов. После голосования в воскресенье Гюль сам использовал язык, который был очень близок к предвыборному лозунгу Имамоглу.

«Я надеюсь, что все будет хорошо», - сказал Гюль. В нескольких сообщениях на прошлой неделе утверждалось, что Бабаджан создаст новую политическую партию этим летом, а некоторые говорили, что он уйдет в отставку уже в июле.

Несмотря на то, что, по слухам, Гюль поддерживает Бабаджана как нового лидера, он держится вдали от Давутоглу, что создает вероятность того, что появятся две новые политические партии.

7. Турецкая демократия жива и не собирается умирать

Решение турецкой избирательной комиссии об отмене первоначальных выборов 31 марта многие рассматривали и в Турции и за рубежом как неудачу для демократии в Турции.

Тем не менее, решение оппозиционных партий участвовать в повторных выборах, а также в более свободной и справедливой избирательной кампании, где кандидаты впервые за 17 лет вступили в телевизионные дебаты, обновило веру людей в политическую систему страны.

Результаты побудили наблюдателей сделать вывод, что почти невозможно подделать голоса в Турции, где политические партии в равной степени имеют право голоса на каждом этапе процесса выборов.