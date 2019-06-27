Турция выделит 10 миллионов долларов для БАПОР

Турция пожертвует 10 миллионов долларов Агентству ООН по оказанию помощи и работам для палестинских беженцев (БАПОР), заявил во вторник посланник страны в ООН, сообщает агентство Anadolu.

Феридун Синирлиоглу высоко оценил работу организации.

Основанная в 1949 году, БАПОР оказывает важную помощь палестинским беженцам в секторе Газа, на оккупированном Израилем Западном берегу, в Иордании, Ливане и Сирии.

Выступая на конференции по оказанию помощи в штаб-квартире ООН, Синирлиоглу сказал, что 2018 год был «чрезвычайно сложным» для БАПОР.

«Но в то же время замечательная мобилизация и поддержка были обеспечены для его выживания».

Турция также внесет 1 миллион долларов в Фонд вакфа Организации исламского сотрудничества, который был утвержден ООН в начале этого года после того, как США прекратили финансирование БАПОР, что значительно сократило его ресурсы.

До недавнего времени Вашингтон был крупнейшим донором БАПОР, предоставляя около 350 млн. долларов США в год, что эквивалентно примерно четверти годового бюджета агентства.

БАПОР отвечает за ряд критически важных программ для более чем 5 миллионов палестинцев, обеспечивая такие вещи, как обучение, медицинское обслуживание и продовольственная безопасность.

Агентство столкнулось с финансовыми проблемами еще до того, как помощь США сократилась.

В июле прошлого года представитель БАПОР объявил, что агентство не будет продлевать контракты с более чем 100 сотрудниками в Газе, а также расторгло контракты с десятками своих инженеров.

По данным профсоюза работников БАПОР, сокращение финансирования вынудило агентство закрыть свою программу охраны психического здоровья, которая предоставляла прямые услуги палестинским беженцам в Газе и в которой работало около 430 человек.

По словам Синирлиоглу, средства, поступающие из Турции, будут частично использованы для проектов реконструкции.

«Ясно, что роль, которую играет БАПОР, жизненно важна, пока не будет найдено справедливое и прочное решение в соответствии с резолюциями ООН», - сказал он.