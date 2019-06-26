ООН требует от России объяснить бомбардировку больниц в Сирии

Глава ООН по оказанию помощи заявил во вторник, что потребовал от России объяснить, как она использует данные о расположении сирийских больниц и клиник, после ряда нападений на медицинские учреждения.

Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил Совету Безопасности, что он «не уверен», что больницы, которые имеют общие координаты своего расположения в рамках системы ООН по устранению конфликтов, будут защищены.

По данным ООН, в конце апреля более 23 больниц пострадали от авиаударов, с тех пор как поддерживаемые Россией силы режима начали наступление в контролируемом повстанцами регионе Идлиб.

20 июня была под удар попала машина скорой помощи, перевозившая раненую женщину в южной части Идлиба. И женщина и три медицинских работника погибли.

«Я написал в Российскую Федерацию, чтобы запросить информацию о том, как используются детали, предоставляемые через механизм устранения конфликтов», - сказал Лоукок совету.

Россия, которая поддерживает асадитские силы в их наступлении на северо-западе, решительно отрицает, что бомбардировка была направлена ​​против больниц в Идлибе.

Врачи в провинции Идлиб заявили, что прекратят делиться координатами больниц и клиник с Организацией Объединенных Наций, так как режим Асада и Россия систематически нападают на медицинские учреждения.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, с конца апреля более 460 мирных жителей были убиты в результате правительственной или российской бомбардировки в этом районе.

Организация Объединенных Наций заявляет, что в результате насилия около 330 000 человек покинули свои дома.