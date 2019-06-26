Саммит в Бахрейне начался с речи Джареда Кушнера: экономический план как условие для мира в Палестине

В Бахрейне начался так называемый семинар «Мир во имя процветания», на котором обсуждается экономическая часть предложенной американцами «сделки века», призванной урегулировать израильско-палестинский конфликт.

Палестинское руководство бойкотирует встречу 25 и 26 июня в Манаме, что заставляет критиков усомниться в эффективности этого мероприятия.

По словам Белого дома, встреча "будет способствовать обсуждению амбициозного, достижимого видения и рамок для процветающего будущего для палестинского народа и региона".

Начался же саммит с речи Джареда Кушнера, основного автора плана. Советник Дональда Трампа Кушнер назвал план Вашингтона по Ближнему Востоку «возможностью века» для палестинцев, но заявил, что их принятие является предварительным условием мира.

Обращаясь к участникам, Кушнер, который также является зятем президента США Дональда Трампа, сказал: «Соглашение об экономическом пути вперед является необходимой предпосылкой для решения ранее неразрешимых политических вопросов».

Хотя семинар не будет посвящен политическим решениям, Кушнер в своем выступлении признал необходимость их последующего рассмотрения.

«Для ясности, экономический рост и процветание палестинского народа невозможны без прочного и справедливого политического решения конфликта, которое гарантирует безопасность Израиля и уважает достоинство палестинского народа», - сказал он.

Кушнер признался, что знает о широко распространенном скептицизме по поводу намерений откровенно про-израильского президента США, но сказал, что предыдущие миротворческие усилия оказывали плохое усилие палестинскому народу.

«Мое прямое послание палестинскому народу заключается в том, что, несмотря на то, что говорят те, кто вас подвел в прошлом, президент Трамп и Америка не отказались от вас», - сказал он.

Он отклонил насмешливое описание мирного плана США как «сделки века», но сказал: «Это усилие лучше назвать возможностью столетия, если у руководства есть смелость его осуществить».

Политические детали плана Белого дома, который разрабатывался почти два года, остаются секретом.

Однако в его экономическом предложении не упоминается палестинское государство или прекращение израильской оккупации. Вместо этого речь идет о 50 миллиардах долларов инвестиций в течение 10 лет на палестинских территориях и у их арабских соседей. В общей сложности 179 местных проектов, финансируемых «основным фондом», охватят такие сферы, как водоснабжение и сельское хозяйство, образование и здравоохранение.

Эксперты отмечают, что самой замечательной частью вступительной презентации Кушнера было полное отсутствие какого-либо упоминания об израильской оккупации.

«Все эти вещи, которые он описал, подразумевали, что палестинцы будут иметь полный контроль над своей территорией, будь то на суше или на море», - говорит Росиланд Джордан из Al-Jazeera.

«Как мы знаем, многое из того, что палестинцы смогли или не смогли сделать, было запрещено израильскими властями», - добавила она, отметив, что свобода передвижения на оккупированном Западном берегу - «скорее идея чем реальность».

Джордан говорит, что неспособность палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа свободно передвигаться по территориям или перемещать деньги и оборудование для развития экономики, являются четкими индикаторами, которые вызывают большие сомнения в осуществимости экономического плана Кушнера.

«Довольно сложно говорить об экономических инвестициях и развитии, когда у вас нет основополагающих политических и правовых рамок, фактически созданных для того, чтобы сделать все эти другие планы развития работоспособными», - сказала она.

Тем не менее, Вашингтон надеется, что участники саммита в Манаме, такие как богатые страны Персидского залива, проявят конкретный интерес к плану.

Саудовская Аравия - близкий союзник США, который разделяет общего противника с Израилем в лице Ирана, - выразила во вторник поддержку "международным усилиям, направленным на улучшение благосостояния, инвестиций и экономического роста в регионе".

Но Эр-Рияд подтвердил, что любая мирная сделка должна основываться на арабской мирной инициативе под руководством Саудовской Аравии, которая является арабским консенсусом с 2002 года.

Этот план призывает к созданию палестинского государства в границах до войны 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме и правом беженцев на возвращение. Израиль отвергает все эти положения.

Но и сам Джаред Кушнер незадолго до саммита сказал, что арабская мирная инициатива не является основой для ближневосточного мирного плана США.

«Я думаю, что все мы должны признать, что, если когда-либо состоится сделка, она не будет соответствовать арабской мирной инициативе», - сказал он. «Это будет где-то между арабской мирной инициативой и позицией Израиля», - добавил он.

Али Абунима, соучредитель интернет-издания «Электронная интифада», заявил, что все предыдущие подходы потерпели неудачу «по той простой причине, что ни один из них не затрагивал основную проблему, а именно израильскую военную оккупацию, строительство поселений и отрицание прав миллионов палестинцев».

Охарактеризовав тон речи Кушнера в Манаме как «покровительствующий» палестинцам, Абунима добавил: «Он сказал: «Мы не разочаровались в вас», как будто эти палестинцы почему-то упрямы и отказываются идти вперед, вместо этого сидя на полу рыдают и кричат.

«Кушнер говорит, что мира нет просто потому, что палестинцы не хотят мира. Там нет мира, потому что Израиль руководит военной диктатурой над миллионами палестинцев, и США поддерживают ее».

Мнение палестинцев о мирном плане уже давно хорошо известно. В течение последних двух дней палестинцы на оккупированных территориях протестовали против этого плана.

Палестинские лидеры, которые отказались сотрудничать с администрацией Трампа, обвиняя ее в том, что она является самой предвзятой по отношению к конфликту за всю историю США, также рассуждают о ее перспективах успеха.

«Деньги важны. Экономика важна. Но политика важнее. Политическое решение важнее», - заявил в воскресенье президент ПА Махмуд Аббас.

Со своей стороны, Исмаил Хания, лидер ХАМАС, группы, которая контролирует осажденный сектор Газа, охарактеризовал саммит в Манаме как «политическое событие с финансовым и экономическим камуфляжем».

Семинар «заложит основу для прекращения палестинского дела», сказал Хания, добавив, что «он дает зеленый свет сионистскому врагу для расширения его оккупации и контроля над всем Западным берегом».

ХАМАС и другие палестинские группировки в Газе призвали к проведению дополнительных акций протеста во вторник вечером и в среду утром.