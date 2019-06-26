Мьянма лишила мусульман Аракана доступа в интернет

Правительство Мьянмы лишило доступа в интернет более миллиона человек, проживающих в мятежном штате Ракхайн (Аракан). Именно в этом регионе проживают мусульмане из гонимой этнической группы рохинджа.

Блокировка интернета в штате Ракхайн продолжается как минимум с 21 июня. Жители региона заявляют о нарушении их права на свободный доступ к информации. Однако министерство связи Мьянмы не говорит, когда снимет блокировку. В ведомстве заявили лишь, что это произойдёт, "когда в регионе восстановится мир и порядок".

С чем связана блокировка пока не ясно. В провинции сейчас идут боевые действия между армией и группировками ракхайнских сепаратистов, вроде Армии Аракана, в основном буддистов. Однако, также имеются небольшие группы сопротивления мусульман рохинджа. Кроме того, ограничение доступа в интернет позволяет властям не только держать в неведении жителей провинции, но также и не позволяет выходить информации за пределы Ракхайна. А информация эта порою может быть самая неприятная для официальных властей Мьянмы.

СМИ отмечают, что решение об ограничении доступа к интернету в Ракхайне приняла глава правительства Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира за 1991 год. В ООН заявили, что блокировка интернета для мусульман-рохинджа может быть прикрытием "грубых нарушений прав человека" в регионе.