Ведущий турецкий пивной бренд выпустил бутылку специально для ЛГБТ

Ведущий турецкий пивной бренд выпустил специальную бутылку для ЛГБТ-прайда (гей-парада, проще говоря), на фоне запретов на неделю прайда по всей стране.

Последние несколько лет в Турции были запрещены марши и публичные мероприятия ЛГБТ. Власти официально объясняют это вопросами безопасности, и в общем не без причины — в стране, где террористические акты случались в туристических местах и ночных клубах, гей-парад это идеальная мишень. Поэтому обычно участникам такого гей-парада грозит арест и немалая доля слезоточивого газа.

Но именно поэтому буквы ЛГБТ и радужные цвета стали символами всех тех сегментов общества, что ненавидят не только правящую консервативную партию, но и все связанное с Исламом.

Bomonti — бренд пива, хранящийся в барах и магазинах по всей стране - представил во вторник бутылку цвета радуги. Об этом сообщил Харун Гювен, главы брендингового агентства Lotus Media.

Бренд является одним из самых популярных в Турции и принадлежит Efes, компании, которая занимает 80 процентов турецкого пивного рынка.

Бутылка Pride специального выпуска будет продаваться во всех барах, где продается Bomonti.

Хотя коммерциализация гей-прайда вызывает споры в таких странах, как США или Великобритания (многие представители ЛГБТ против), решение окрасить в цвета радуги обычную коричневую стеклянную бутылку Bomonti в Турции приветствует как очень «смелый» поступок.

Для нас же это очередное напоминание о том, что различные грехи и нечестия идут рука под руку. Алкоголь и содомия вообще связаны друг с другом теснее, чем многим кажется, вот турецкие пивовары доказали это снова.

Напомним, что в турецких городах гей-парады запрещены с 2015 года, хотя до этого в Стамбуле проводился гей-парад свободно с 2003 года, с каждым годом собирая все больше людей. Последнее такое мероприятие собрало более 100 000 человек в 2014 году. Так что своего покупателя это радужное пиво найдет.