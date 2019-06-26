Неизвестные обстреляли мечеть в испанском анклаве Сеута

В понедельник двое вооруженных людей в масках на мотоцикле открыли огонь по мечети в испанском анклаве Сеута на северном побережье Африки.

По словам представителя центрального правительства Испании в Сеуте, никто не пострадал.

«Три пули попали в мечеть рано утром», - сказал он AFP, добавив, что полиция разыскивает двух боевиков в масках на мотоцикле.

По сообщениям местных СМИ, в мечети Мулей Аль-Мехди, одной из самых важных мечетей в Сеуте, находилось несколько верующих. Эта мечеть особенно важна для испанских мусульман, так как это первая построенная мечеть на испанской территории со времен т.н. "реконкисты". Она стала даром лидера испанских националистов Франсиско Франко марокканским солдатам, воевавшим на его стороне в испанской гражданской войне.

Сеута и другой испанский анклав, Мелилья, находятся на средиземноморском побережье Марокко, и каждый из них с трех сторон окружен территорией Марокко.

В обоих анклавах присутствует значительное мусульманское население. По данным Союза исламских общин Испании, около 37 000 из 85 000 жителей Сеуты являются мусульманами.