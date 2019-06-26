Мартин Кочесоко отпущен под домашний арест

Вчера Верховный суд Кабардино-Балкарии, рассматривая апелляцию на решение Лескенского районного суда о содержании черкесского активиста Мартина Кочесоко под стражей, принял решение отправить его под домашний арест, сообщают «Кавказ.Реалии».

"На первом заседании в Верховном суде КБР, которое было 20 июня, Мартин заявил, что наркотики были ему подброшены, на него оказывалось сильное давление, и под угрозой убийства он был вынужден оговорить себя. Мы будем доказывать его непричастность к этому делу, на прошедших заседаниях мы представили множество фактов, которые ставят версию о его причастности к такому преступлению под сомнение. И, видимо, суд внял нашим доводам и сделал первый шаг по пути полнейшего его оправдания", - рассказал адвокат Мартина Кочесоко Руслан Закалюжный.

Напомним, что ранее Мартин Кочесоко заявил о том, что признался в хранении наркотиков под угрозой физического насилия, и что наркотики ему подкинули силовики.