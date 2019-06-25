Мартин Кочесоко заявил, что оговорил себя из-за угроз расправы

Черкесский активист Мартин Кочесоко заявил о своей невиновности в Верховном суде Кабардино-Балкарии, где состоялась первая часть слушаний об изменении меры пресечения. Кочесоко сделал специальное заявление об этом. Он говорит, что был вынужден себя оговорить из-за угрозы физической расправы со стороны сотрудников ЦПЭ, ФСИН и МВД. Эти угрозы продолжаются по сей день, утверждает общественник.

"Мартина под угрозой физической расправы заставили положить в левый карман наркотики и сказали ему, куда подкинули наркотики в машину. Он вынужден был показать места, куда он якобы спрятал наркотики. Люди в масках с автоматами и двое штатских, не представляясь, провели задержание. Один в маске обмазал его лицо, руки и тело каким-то веществом. Все делалось под дулом автомата. Протокол допроса его был уже подготовлен. Ему предоставили адвоката, с которым его наедине ни разу не оставили. В час ночи, угрожая тем, что его посадят в камеру с уголовниками, которые могут сделать что угодно, угрожая тем, что его тело даже не найдут из него выбили признательные показания. Все проводилось с нарушением процессуальных правовых действий", - рассказала родственница Кочесоко изданию «Кавказ.Реалии». Она сама присутствовала в зале суда и следила за судебным процессом.

Также Кудаева сообщила, что Кочесоко сделал официальное заявление о том, что не имеет суицидальных наклонностей и если с ним что-либо произойдет, то это будет дело рук недобросовестных сотрудников МВД.

На заседании суда отцу Кочесоко, известному скульптору Хусену Кочесоко стало плохо. Сам Мартин Кочесоко присутствовал в суде только по удаленной связи.

Судебные слушания апелляционной жалобы черкесского общественника Мартина Кочесоко и его адвокатов об изменении меры пресечения продолжится 25 июня.

Напомним, что 8 июня в Лескенском районе Кабардино-Балкарии был задержан лидер черкесской организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко. По версии следствия, в его автомобиле была найдена марихуана. Соратники активиста настаивают, что наркотики ему подкинули, чтобы он отказался от своей деятельности.