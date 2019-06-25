Хуситы обстреляли садовский аэропорт Абхи: один погибший, десятки раненых

По сообщениям коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, в результате нападения мятежных йеменцев на гражданский аэропорт в южной части Саудовской Аравии в воскресенье был убит гражданин Сирии и ранен 21 другой мирный житель.

Нападение случилось в аэропорту Абха, и как сообщает саудовская сторона, в результате оставило местный ресторан McDonalds усеянным осколками стекла, а также повредило 18 транспортных средств.

Эскалация нападений со стороны повстанцев-хуситов на города Саудовской Аравии угрожает с достигнутой с помощью ООН договоренности о прекращении огня в портовом городе Худейда, главном канале гуманитарной помощи.

«Террористическое нападение поддерживаемым Ираном ополченцев хуситов в аэропорту Абха ... убило сирийского жителя и ранило 21 мирное человека», - говорится в заявлении коалиции, опубликованном официальным агентством саудовской прессы.

По словам представителей коалиции, среди раненых — граждан Саудовской Аравии, Египта, Индии и Бангладеш - также были три женщины и двое детей, которые были доставлены в больницу для лечения.

Коалиция не предоставила подробностей о том, как был атакован аэропорт, но повстанцы-хуситы уже неоднократно поражали объекты саудовцев в этом месяце беспилотниками и ракетами.

Ранее в воскресенье хуситский телеканал «Аль-Масира» сообщил, что хуситы совершили беспилотные атаки в аэропортах Абха и Джизан на юге королевства.

Коалиция не подтвердила нападение на аэропорт Джизан.

Власти аэропорта Абха сообщили в Твиттере, что воздушное движение возобновилось и операции выполняются в обычном режиме, не сообщая, как долго они были прерваны.

12 июня в результате взрыва ракеты повстанцев в аэропорту Абха было ранено 26 мирных жителей, что дало обещание «жестких действий» коалиции.

Human Rights Watch осудила удар как явное «военное преступление», призывая хуситов немедленно прекратить все атаки на гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии.

Последние напажения происходят на фоне растущей напряженности в регионе после того, как Вашингтон - ключевой союзник Эр-Рияда - обвинил Иран в сбивании американского беспилотника и проведении атак на нефтяные танкеры в стратегическом Оманском заливе.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США в совместном заявлении, опубликованном в государственных СМИ Саудовской Аравии в воскресенье, выразили тревогу по поводу эскалации региональной напряженности и "опасностей, связанных с дестабилизирующей деятельностью Ирана".