Индии не понравился американский доклад о состоянии религиозной свободы в стране

Индия раскритиковала доклад Соединенных Штатов, в котором говорилось, что при правом правительстве Моди выросла религиозная нетерпимость. Доклад уже вызвал новый скандал в преддверии визита госсекретаря Майка Помпео.

В ежегодном докладе о международной религиозной свободе, опубликованном Помпео в пятницу, говорится, что индуистские группы использовали «насилие, запугивание и преследование» в отношении мусульман и далитов из низших каст в 2017 году, чтобы навязать религиозную национальную идентичность.

Но правительство премьер-министра Нарендры Моди настаивало на том, что ни одна зарубежная страна не имеет права критиковать его дела.

Помпео должен прибыть в Нью-Дели во вторник в ходе поездки, направленной на укрепление связей, но уже осложненной размолвками по поводу торговых тарифов, правил защиты данных, американских виз для индийцев и покупки оружия у России.

В американском докладе о свободе вероисповедания говорится, что группы, претендующие на защиту коров, которых индусы считают «священными», нападают на мусульман и далитов. Христиане также стали мишенью для прозелитизма с момента прихода к власти Моди в 2014 году.

«Несмотря на статистические данные правительства Индии, указывающие на то, что насилие в обществе резко возросло за последние два года, администрация Моди не решила эту проблему», - говорится в докладе.

В отчете, в котором рассматривались нападения на религиозные меньшинства в 2018 году, говорится, что некоторые высокопоставленные представители правящей индуистской националистической Бхаратия Джаната Парти (БДП) Нарендры Моди выступили с «подстрекательскими речами» в основном против мусульман, которые составляют 14 процентов от 1,3 миллиарда человек в Индии.

«В течение года продолжались махинации со стороны экстремистских индуистских группировок против общин меньшинств, особенно мусульман, на фоне слухов о том, что жертвы торговали говядиной или убивали коров», - говорится в сообщении.

Также отмечаются сообщения неправительственных организаций о том, что правительство иногда не принимало мер в отношении нападений толпы на религиозные меньшинства, маргинальные общины и критиков правительства.

Министерство иностранных дел Индии раскритиковало доклад, заявив, что «у иностранного лица / правительства не было права высказывать свое мнение о состоянии прав наших граждан, защищенных Конституцией».

«Индия гордится своими светскими достижениями, своим статусом крупнейшей демократии и плюралистического общества с давней приверженностью терпимости и интеграции», - заявил в своем заявлении пресс-секретарь Равиш Кумар.

«Конституция Индии гарантирует основные права всем гражданам, включая общины меньшинств».

Напомним, что США стремятся укрепить связи с Индией в качестве противовеса Китаю, и президент США Дональд Трамп и Моди неоднократно подчеркивали их хорошие отношения.

Однако Индия на прошлой неделе ввела более высокие импортные тарифы на 28 американских товаров в ответ на недавний отзыв Вашингтоном торговых льгот для Нью-Дели.

Помпео хочет использовать свою поездку в Нью-Дели, чтобы заложить основу для встречи Трампа и Моди на саммите G20 в Осаке в этом месяце. Это будет их первая встреча после победы Моди на новых выборах в прошлом месяце.