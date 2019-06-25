Сербскому убийце мусульман дали 13 лет тюрьмы

В понедельник суд Боснии и Герцеговины приговорил бывшего сербского солдата к 13 годам лишения свободы за преступления против гражданского населения Боснии во время боснийской войны 1990-х годов.

Сретко Павич был осужден за преступления против человечности.

Суд в столице Сараево признал Павича виновным в активном участии в систематических нападениях сербских солдат и полиции на боснийское население в Приедоре, северная Босния и Герцеговина, в 1992 году.

Согласно заявлению суда, Павич также был причастен к оставлению и убийству боснийского населения в Приедоре.

Что случилось в Приедоре?

В марте 1992 года, когда война в Боснии и Герцеговине только началась, 1775 сербов из 13 полицейских участков в Приедоре были вооружены примерно за месяц.

Сербские войска захватили город Приедор в ночь на 29 апреля, когда большинство населения тогда было боснийцами. 23 мая сербские войска с тяжелым вооружением атаковали деревни вокруг Приедора.

Во время нападения и массовых убийств в Приедоре и его окрестностях погибло 3176 мирных жителей, в том числе более 100 детей.

Около 30 000 гражданских лиц из Приедора были также доставлены в концентрационные лагеря в Омарске, Кератерме, Козараце, Трнополье и Манияце. Десятки тысяч были депортированы со своих земель.