Арабские страны подтвердили готовность давать Палестине 100 миллионов долларов в месяц

В воскресенье Лига арабских государств подтвердила обещание платить Палестинской администрации 100 миллионов долларов в месяц, через день после того, как Вашингтон обнародовал экономическую часть своего мирного плана по Ближнему Востоку.

Встреча министров финансов арабских стран в Каире подтвердила обещание, которое впервые было дано в апреле, о том, чтобы «увеличить бюджет Палестинской администрации ежемесячным переводом в размере 100 миллионов долларов..., поскольку она сталкивается с финансовым бременем», говорится в заявлении.

Они также настойчиво упрекнули экономический план Белого дома и подтвердили «полную арабскую поддержку экономической, политической и финансовой независимости палестинского государства».

Напомним, что в субботу Соединенные Штаты заявили, что их ближневосточный мирный план, который будет представлен на следующей неделе в Бахрейне, направлен на то, чтобы собрать палестинцам более 50 миллиардов долларов и создать для них один миллион рабочих мест в течение десятилетия.

Так называемый план «Мир процветанию» разрабатывает зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Палестинская администрация бойкотирует двухдневную конференцию в Бахрейне, которая открывается во вторник, заявляя, что произраильский Трамп пытается подкупить палестинцев и лишить их независимого государства.

Египет и Иордания подтвердили, что отправят делегации на семинар в Манаме, в котором также примут участие богатые энергоресурсами арабские страны Персидского залива, Марокко и Израиль.

До сих пор авторы мирного плана сознательно не раскрывали его политическую часть.

Американские официальные лица намекнули, что политическая часть плана - который может появиться уже в ноябре, после того, как Израиль проведет новые выборы и сформирует правительство, - не будет упоминать создание независимого палестинского государства, цель десятилетий американской дипломатии.

В воскресенье министры финансов арабских стран также осудили то, что они назвали «израильским пиратством в отношении палестинских общественных фондов».

Израиль собирает налоги от имени Палестинской администрации, но в феврале удержал 138 млн. долларов США.

Лига арабских государств первоначально обязалась в апреле выплатить 100 миллионов долларов, чтобы восполнить пробел, оставшийся после того, как Израиль заблокировал налоговые отчисления.

Ранее в этом году было заявлено, что плану США "не удастся достичь долгосрочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке".