Узбекистан перестал быть нарушителем религиозных свобод — по мнению США

Вашингтон исключил Узбекистан из списка государств, в которых, по мнению США, существуют особые проблемы с религиозной свободой. Об этом, как передает Voice of America, заявил госсекретарь США Майк Помпео, представляя ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире.

Государственный департамент США более 10 лет включал Узбекистан в список «стран, вызывающих особое беспокойство». В этих странах, согласно данным США, серьезно нарушается свобода вероисповедания. Попадание в список может быть основанием для ограничительных мер – в соответствии с законом 1998 года, который определяет поддержание религиозной свободы за пределами США как часть американской внешней политики.

Официальный представитель американских властей отметил успехи, достигнутые правительством Узбекистана в этой сфере. «Предстоит еще много работы, но мы больше не характеризуем Узбекистан как страну, вызывающую особое беспокойство, – цитирует его RFE/RL. – Мы ожидаем дальнейших реформ, связанных с регистрацией [религиозных организаций], а также разрешения на то, чтобы дети могли посещать мечети вместе с родителями» (запрет на посещение мечетей детьми был введен при правлении Ислама Каримова, однако в последние годы, после смены власти в стране, уже появлялись сообщения о его упразднении, в 2018 году главный имам Шайхантахурского района Ташкента подтвердил его отмену, хотя неофициально сообщалось, что в некоторых городах он сохранялся).

Помпео также отметил, что правительство Узбекистана приняло «дорожную карту» о свободе вероисповедания, в стране были освобождены сотни людей, осужденных по делам, связанным с религией, кроме того, тысячи людей были исключены из черных списков подозреваемых в религиозном экстремизме (в результате с них, в частности, были сняты ограничения на свободу передвижения).

В отчете Госдепартамента упоминается запущенный властями процесс по упрощению регистрации религиозных организаций (недавно сообщалось о разработке законопроекта, который, в частности, сократит в несколько раз государственную пошлину и упростит отчетность в этой сфере). Авторы доклада также обратили внимание на сохранение буддийского храма в Ташкенте (единственного в Центральной Азии), который ранее планировалось снести ради расширения дороги, и привели заявления «Свидетелей Иеговы» о том, что они стали реже сталкиваться с давлением со стороны властей.

В то же время они отметили, что представители незарегистрированных религиозных организаций рискуют столкнуться в Узбекистане с уголовным преследованием. Они также упомянули задержания блогеров, выступавших за ношение девочками хиджабов, и проблемы, с которыми сталкиваются представители некоторых христианских групп.

Напомним, что ситуация с религиозной свободой в Узбекистане начала меняться после смерти прежнего первого диктатора Ислама Каримова, и с приходом к власти Шавката Мирзиёева. Новый президент запустил фактическую «оттепель», призывая пропагандировать «гуманистическую суть Ислама».