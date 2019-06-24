США совершили кибер-атаки на ракетные системы Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку, которая нейтрализовала иранские компьютерные системы, ответственные за запуск ракетных, сообщает газета The Washington Post в субботу со ссылкой на официальных лиц США.

Согласно сообщению в Вашингтоне, кибер-командование США в четверг вечером объявило о кибератаках, которые планировались несколько недель, по словам двух людей, знакомых с этим вопросом, которые заявили, что Пентагон предложил этот шаг после того, как Иран якобы атаковал два нефтяных танкера в Оманском заливе в начале этого месяца.

В пятницу The New York Times сообщила, что Трамп одобрил военные удары по Ирану в ответ на сбитый военный беспилотник США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух" в четверг, но отступил после того как самолеты уже были в воздухе, а корабли были на позиции.

Кибер-удар по КСИР был скоординирован с Центральным командованием США, сообщают источники газеты.

Несмотря на то, что операция отключила иранские системы военного командования и управления, она не повлекла за собой жертв и ни одна ракет не была запущена.

И Белый дом, и чиновники киберкомандования США отказались комментировать этот вопрос. «С точки зрения политики и оперативной безопасности мы не обсуждаем операции, разведку или планирование в киберпространстве», - заявила пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит.

«Эта операция накладывает издержки на растущую иранскую киберугрозу, но также служит для защиты военно-морского флота США и морских операций в Ормузском проливе», - сказал Томас Боссерт, бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома по киберпространству в администрации Трампа.

«Наши американские военные давно знают, что в случае необходимости мы можем потопить каждое судно КСИР в проливе в течение 24 часов. И это современная версия того, что ВМС США должны сделать, чтобы защитить себя в море и сохранить международные морские пути свободными от иранских злоупотреблений», - сказал Боссерт.

Однако, сам Иран отрицает какой-либо вред от американских хакеров. Тегеран заявляет, что ни одна кибератака против него не увенчалась успехом.

«Средства массовой информации спрашивают о правдивости предполагаемой кибератаки против Ирана. Они не предприняли успешных атак, хотя они прилагают немало усилий», - заявил министр телекоммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми в Twitter в понедельник.

Тем не менее, министр связи Ирана признал, что Иран «столкнулся с кибертерроризмом - таким как Stuxnet - и односторонним подходом - таким как санкции».

Вирус Stuxnet, обнаруженный в 2010 году, как полагают, был спроектирован Израилем и США для нанесения ущерба ядерным объектам в Иране.

Киберпространство — новое поле боя как для США, так и для Ирана, где обе стороны старательно сейчас наращивают свои силы и возможности.