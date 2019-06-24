Вашингтон опубликовал экономическую часть «сделки века» по Палестине

В субботу Белый дом наконец-то опубликовал, пусть и частично, свой план мирного урегулирования палестинского вопроса, сообщает Al-Jazeera.

План был опубликован в преддверии семинара в Бахрейне в 25-26 июня, но как говорят читавшие его аналитики, этот план совершенно не решает главную проблему, которая в значительной степени сдерживает палестинскую экономику - 52-летнюю израильскую военную оккупацию палестинских территорий.

Когда документ был выпущен, многие заметили, что 40-страничный план вообще лишен какого-либо политического контекста, а слова «оккупация», «свобода», «равенство», «блокада» просто отсутствуют.

«Отсутствие этих слов на самом деле довольно вопиющее, и очень показательно, что они видят в этом проблему», - говорит Диана Бутту, аналитик из Хайфы и бывший юрисконсульт палестинских участников мирных переговоров.

«Они собрали этот оптимальный план, «журавля в небе», которого бы любой человек, участвующий в экономическом развитии, хотел бы увидеть. Но он не применим к Палестине, потому что он лишен политического контекста».

В основе этого плана лежит предлагаемый инвестиционный фонд в размере 50 млрд. долларов США, который должен быть разделен между палестинцами на оккупированных территориях (более половины от общей суммы) и его соседями Египтом, Ливаном и Иорданией.

Средства, собранные для экономического плана, как сообщается, будут помещены в фонд, управляемый многонациональным банком развития, и средства будут управляться назначенным советом управляющих.

15 миллиардов долларов будут предоставлены за счет грантов, 25 миллиардов долларов - субсидированными кредитами и около 11 миллиардов долларов - за счет частного капитала.

Фонд должен использоваться для 179 инфраструктурных и бизнес-проектов, включая создание туристического сектора палестинцев.

Однако в плане не рассматриваются препятствия на пути свободы передвижения, с которыми сталкиваются палестинцы, живущие в условиях 12-летней израильско-египетской блокады в секторе Газа или находящиеся под оккупацией на Западном берегу, в окружении незаконных израильских поселений, считая это -с тартер для многих по всем направлениям.

Палестинская администрация, которая осуществляет ограниченное правление в некоторых районах Западного берега, и ХАМАС, который управляет сектором Газа, оба решительно отвергли этот план.

«Собирается ли когда-либо Израиль разрешать движение товаров? Нет. Собирается ли Израиль позволить реализовать этот план? Нет. Может ли быть экономическое развитие в условиях оккупации? Опять же, ответ - нет», - добавляет Бутту.

Многие сетуют на то, что в плане переработаны старые идеи, такие как предлагаемый транспортный коридор на 5 миллиардов долларов, который соединит оккупированный Западный берег с осажденным сектором Газа.

Идея транспортного коридора впервые возникла примерно в 2005 году, когда исследовательская организация RAND предложила построить железнодорожную линию, соединяющую Газу с другими городами на Западном берегу, с целью формирования палестинского единства и создания условий для экономического роста и роста населения.

Проект так и не был реализован из-за сложностей.

«[Экономический план Кушнера]это мешанина старых идей, и ничего нового. [План] был представлен как новая перспектива, но это просто не тот случай», - говорит Яра Хавари, палестинский политик из «Аш-Шабак».

«Вы заметите, что кадры, которые они используют в плане, - это кадры от людей из программ USAID (помощи США Палестине), тех самых программ, которые администрация Трампа сократила, что весьма иронично».

По словам Хавари, план является ничем иным как попыткой подкупить палестинцев экономическими стимулами в обмен на свободу.

Между тем, в докладе ООН за 2016 год было установлено, что экономика оккупированных палестинских территорий может вырасти вдвое, если будет снята незаконная военная оккупация Израиля.

«Оккупация влечет за собой большие расходы», - говорится в отчете со ссылкой на израильские «ограничения на передвижение людей и товаров; систематическую эрозию и разрушение производственной базы; потери земли, воды и других природных ресурсов», поскольку некоторые из препятствий мешают росту территорий.

У палестинцев нет полного суверенного контроля над своей экономикой из-за фрагментированного внутреннего рынка и отделения от международных рынков, блокады Газы, расширения незаконных израильских поселений, строительства разделительного барьера на палестинской территории и изоляции Восточного Иерусалима, говорится в отчете.

Более того, по международному праву Израиль как оккупант обязан содействовать экономическому развитию палестинцев, чью территорию он оккупирует.

Аналитики говорят, что главная проблема экономики Палестины это не недостаток инвестиций, а именно оккупация.

«[Этот план] представляет собой список всех вещей, над которыми мы работали в течение последних 25 лет, и они потерпели неудачу из-за военной оккупации Израиля, которую этот экономический план полностью игнорирует, как будто его не существует», - говорит аналитик Сэм Бахур.

«Нам не нужен экономический семинар, чтобы указать нам на большие проекты [которые могут помочь] палестинской экономике. Мы уже знаем, что это такое. Нам нужно рассмотреть, как мы можем снять ограничения, которые были наложены на нас Израилем при полной поддержке США», - сказал Бахур.

В своем блоге Бахур перечислил 101 действие, которое Израиль может предпринять, чтобы снизить напряженность, вызванную оккупацией на местах, однако экономический план включает в себя такие идеи, как создание нового университета и предоставление «услуг связи 5G» палестинцам.

Бахур отметил, что потребовалось 12 лет, чтобы ввести частоты 3G в Палестину только в прошлом году.

По словам Бутту сейчас остро не хватает политической воли для прекращения оккупации.

«То, чего не хватало все эти годы, так это давления на Израиль, чтобы он на самом деле позволил нам быть свободными. Они переработали те же концепции, переупаковали их, но они не хотят делать это - взять на себя Израиль. И это единственная вещь, которая может освободить нас - снять Израиль с нашей спины», - сказал Бутту.

Что касается намеченной конференции в Манам, столице Бахрейна, то уже известно, что несколько видных палестинских бизнесменов отклонили приглашение США принять в ней участие.

Палестинская администрация заявила, что с ней не консультировались по поводу плана и она не будет присутствовать на конференции.

Примечательно, что в плане нет никаких упоминаний о том, чтобы палестинцы управляли деньгами предполагаемого фонда.

Сам план неоднократно упоминает о «соответствующих палестинских властях», отметил Бахур, а не о таких учреждениях, как Организация освобождения Палестины (ООП). США закрыли офис ООП в Вашингтоне в 2018 году, в то время как США не признают Государство Палестина.

Кушнер в прошлом высказывал свое мнение о том, что палестинцы заслуживают «самоопределения», но еще не способны управлять собой.

«Это очень колониальный подход, когда палестинцы не могут управлять собой, поэтому нам нужно создать отдельную организацию, которая сможет управлять средствами», - сказал Бутту.

«Обычно, когда вы смотрите на экономическое развитие, вы смотрите на структуру и контекст государств, и все же они пытаются создать план, который вообще не касается ни одного государства, он не касается Палестинской администрации. Фактически [Кушнер ] пытается обойти их».

«Все это создает очень красивую, глянцевую, симпатичную 38-страничную брошюру, но с точки зрения сути, она никогда не увидит свет, потому что они отказываются учитывать политические обстоятельства, оккупацию и отказ в свободе».