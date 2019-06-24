Судан: оппозиция и военные разошлись относительно предложений Эфиопии

В воскресенье правящий военный совет Судана заявил, что Эфиопия и Африканский союз (АС) должны объединить свои усилия для посредничества между советом и оппозиционной коалицией в структуре переходного правительства страны.

Представитель совета генерал-лейтенант Шамсуддин Каббаши заявил в воскресенье, что совет отклонил предложение Эфиопии, на которое оппозиционная коалиция согласилась в субботу, но в принципе согласен с планом АС, сообщает Reuters.

«Инициатива Африканского союза была на первом месте», - сказал Каббаши, добавив, что совет не изучал эфиопскую инициативу, которую он назвал односторонней.

Напомним, что генералы и оппозиционная коалиция в течение нескольких недель спорили о том, какую форму должно принять переходное правительство Судана после того, как военные свергли президента Омара аль-Башира 11 апреля.

И премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и Африканский союз (АС) пытаются посредничать между сторонами.

Воскресное заявление генералов прозвучало после того, как в воскресенье посредники встретились с главой военного совета генералом Абдель-Фаттахомом аль-Бурханом, сообщает AFP.

Проект эфиопского предложения, увиденный Reuters в субботу, предполагал, что правящий суверенный совет будет состоять из семи гражданских лиц и семи военнослужащих, причем одно дополнительное место будет отведено для беспристрастного лица. Лидеры протестующих объявили о своем согласии с эфиопским проектом.

Подробности предложения АС пока не известны.

«Мы попросили посредников объединить их усилия и как можно скорее представить совместный документ, чтобы вернуть стороны к переговорам», - сказал Каббаши.

Яссер аль-Атта, член военного совета, сказал: «Президент [военного совета] пояснил, что он дал посредникам срок до завтрашнего дня, чтобы представить совместное видение».

«Мы не принимаем диктовки ни от одной страны», - добавил Атта. «Саудовская Аравия и ОАЭ не диктуют и не будут диктовать политические или экономические условия».

Между тем две богатые нефтью страны Персидского залива обязались предоставить в конце апреля финансовую и материальную поддержку Судану в размере 3 млрд долларов.

Суданские активисты опасаются, что обе эти страны вместе с Египтом подталкивают военных к власти, а не к демократическим переменам, учитывая, что тремя арабскими государствами правят автократы, которые подавляют политические свободы в своих странах, пишет Washington Post.

Переговоры между правящими генералами и коалицией «Силы за свободу и перемены» потерпели крах, когда 3 июня силы безопасности разогнали сидячую забастовку у здания Министерства обороны, убив десятки человек.

Военные заявили, что в зоне сидячего протеста расправились с преступниками, но некоторые офицеры были задержаны за предполагаемую ответственность.

Состав суверенного совета был главным камнем преткновения между двумя сторонами, прежде чем переговоры прекратились. Военный совет отменил все соглашения, которые он достиг с коалицией после разгона сидячей забастовки.

«Реальность изменилась и требует привлечения других политических сил вместе с Союзом за свободу и перемены», - заявил Атта в воскресенье.