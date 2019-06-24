Стамбул: оппозиция взяла самый важный город Турции

В воскресенье в Стамбуле состоялись повторные выборы мэра города. Как и предполагали очень многие наблюдатели, победил кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Экрем Имамоглу.

Имамоглу набрал рекордные 54% голосов — больше, чем любой мэр Стамбула за последние десятки лет, включая Реджепа Эрдогана. Его оппонент, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, набрал лишь 45%. Таким образом, если на первых выборах 31 марта Имамоглу победил с минимальным разрывом в 12-14 тысяч голосов (0,3 процента), то сейчас разрыв составил более 800 000 голосов.

К чести Бинали Йылдырыма в этот раз он быстро признал поражение и поздравил своего оппонента с победой. Также с победой поздравили Имамоглу и другие лидеры Турции, включая Реджепа Тайипа Эрдогана.

Между тем, толпы стамбульцев всю ночь ликовали на улицах города, отмечая победу Имамоглу. Обрадовалась даже турецкая лира, взмывшая вверх на несколько пунктов.

Безусловно, победа Экрема Имамоглу это по настоящему историческое и ключевое событие в новейшей истории Турции. Пока что нельзя прогнозировать, как сложится дальше судьба Имамоглу в качестве политика национального масштаба, но это факт, что весна-лето 2019 года дала Турции очень яркого лидера, способного бросить вызов самому Эрдогану. Не вдаваясь в словесные спекуляции, попробуем объяснить, чем победа Имамоглу является и чем она не является.

Итак, победа Имамоглу:

- Это не «зеркальное отражение» выборов 1994 года (на которых стал мэром Эрдоган)

- Это не станет началом либерализации, восстановления свободы прессы и т. д.

- Это не конец политической карьеры Реджепа Тайипа Эрдогана. Ни в коем случае.

И наконец, эта победа не является вовсе доказательством формулы «кто победит в Стамбуле, тот победит в Турции». Здесь время покажет.

Чем же она является?

- Победа Имамоглу доказывает, что хотя турецкие выборы сложно назвать честными, они по прежнему являются свободными, а избиратели не готовы превратить свои выборы в формулу баята (присяги) правящей партии, как это часто бывает на Ближнем Востоке.

- Победа показала, что при условии единства оппозиционные партии Турции могут добиваться значительного успеха, а значит страна далека от безраздельной гегемонии ПСР.

- Наконец, очевидно, что следующий лидер Турции не будет просто подобран для страны Реджепом Эрдоганом.

Многие эксперты сейчас говорят, что поражение Йылдырыма стало самым значительным ударом по ПСР и Эрдогану лично за все годы, что они находятся у власти. Причем во многом они сами усугубили свое моральное поражение, сделав все возможное, чтобы превратить муниципальные выборы в блестящий триумф кемалистской оппозиции, которого у нее не было уже десятки лет.

Какие выводы сделает из своего поражения ПСР покажет время. Может статься, что никаких выводов и не сделает, дескать мы все равно правим страной, выиграли большинство муниципалитетов в Стамбуле, нам и меняться не надо. Это самый худший вариант, но надеемся, что все таки линия реформ в партии (предлагаемая Давутоглу в частности) возобладает.

Впрочем, не одна лишь ПСР стоит перед лицом перемен. Кто бы что не говорил о победе секулярной оппозиции над «политическим исламом» муниципальные выборы показали, что кемалисты из РПН добиваются успеха там, где ставят на кандидатов с ярко выраженными консервативными корнями и убеждениями. В Анкаре решение Кемаля Кылычдыроглу (лидера РНП) выдвинуть в качестве кандидата Мансура Яваша — человека с откровенно правым консервативным бэкграундом, возможно причастного к массовому убийству левых активистов — вызвало гнев и у молодежной организации РНП (они выпустили заявление с требованием придерживаться «социал-демократических принципов»), и у алевитских организаций, и у лидера парламентской фракции РНП Мухаррема Индже.

В этот раз можно отметить комментарии жестких секулярных кемалистов, которые примерно тоже самое говорят про Экрема Имамоглу. В итоге, победа оппозиции стала возможной лишь при выдвижении консервативных кандидатов. Этот результат важнее, чем просто смена мэра в Стамбуле.