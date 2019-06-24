Сильное землетрясение в Индонезии

Землетрясение силой 7,3 балла произошло в отдаленной части Индонезии в море Банда. Пока не было никакого предупреждения о цунами.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 300 км к северо-западу от деревни Саумлаки, Индонезия, на глубине 208 км.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 319 км от столицы и самого густонаселенного города индонезийской провинции Малуку Амбон, где проживает около 430 000 жителей.

По оценкам Геологической службы США, вероятность гибели людей или несчастного случая в результате землетрясения мала, поскольку этот район малонаселен.

Толчки от землетрясения ощущались в Дарвине, столице северной территории Австралии, а жители сообщали в Twitter-е о толчках и незначительном ущербе, нанесенном их домам.

Местные СМИ сообщили, что из-за землетрясения здания тряслись около пяти минут.

ABC сообщает, что часть города Дарвин была эвакуирована.