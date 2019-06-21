Оюб Титиев вышел на свободу

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел из колонии по УДО, сообщают "Кавказ.Реалии".

Главу чеченского «Мемориала» встречали родственники, друзья и коллеги. Он заявил журналистам, что на здоровье не жалуется, а настроение у него хорошее.

Отвечая на вопрос, возобновит ли он правозащитную деятельность, Оюб ответил, что он и не уходил из нее.

Титиев, впрочем, отметил, что "Мемориал" в Чечне работать не будет. При этом, по его словам, "работы очень много". Что касается ближайших планов, то у правозащитника "сейчас есть дома дела".

Напомним, что ранее суд принял решение об условно-досрочном освобождении Титиева, который отбыл треть назначенного ему срока наказания. 18 марта суд в Чечне приговорил Оюба Титиева к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении по статье о хранении наркотиков. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике.