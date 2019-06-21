Всемирная продовольственная программа объявила о "частичной приостановке" помощи Йемену

Всемирная продовольственная программа (ВПП) объявила в четверг о «частичной приостановке» помощи столице Йемена Сане, контролируемой повстанцами-хуситами, сославшись на проблемы с «утечкой продовольствия» от самых нуждающихся.

Агентство ООН сообщило, что приостановка программы первоначально касалась только города Саны, затрагивая 850 000 человек. Но программы питания останутся в силе для истощенных детей, беременных женщин и кормящих матерей.

В конечном итоге, приостановка затронет все районы Йемена, «находящиеся под контролем властей, базирующихся в Сане».

ВПП заявила, что ее решение было принято после того, как переговоры застопорились и сторонам не удалось «ввести меры контроля, чтобы предотвратить утечку продуктов питания от некоторых наиболее уязвимых людей в Йемене», добавив, что «некоторые люди стремятся получить прибыль за счет самых уязвимых».

«ВПП стремится заручиться поддержкой властей в Сане, чтобы внедрить систему биометрической регистрации, которая предотвратила бы утечку и защитила бы йеменские семьи, которым мы служим, обеспечив продовольствие тем, кто больше всего в этом нуждается», - сказали в агентстве.

«Целостность нашей операции находится под угрозой, и наша ответственность перед теми, кому мы помогаем, была подорвана».

Переводя на понятный язык — программа закрывается, потому что хуситы (власти, контролирующие Сану) забирают помощь ООН себе и сами решают, кому его распределять, в итоге оставляя без продуктов самых обездоленных йеменцев.

«Слишком много йеменцев слишком долго страдали во время этого продолжающегося конфликта. Мы будем продолжать добиваться сотрудничества со стороны властей в Сане, и мы по-прежнему надеемся, что можно найти путь вперед», - заявила ВПП.

«Мы готовы немедленно возобновить распределение продуктов питания, как только мы достигнем соглашения о независимой идентификации получателей и развертывании системы биометрической регистрации».