В Сирии войска режима убили 16 мирных жителей

В результате ударов сирийского режима погибли 16 мирных жителей, в том числе семь детей, и три спасателя, сообщили в четверг «Белые каски».

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что авиаудар российской авиации или авиации режима поразил машину скорой помощи в городе Маарет аль-Нуман, в результате чего погибли три спасателя.

Сирийская благотворительная организация Benefsej, которая владела машиной скорой помощи, заявила, что трое ее работников были убиты.

«Это была прямая атака машины скорой помощи», - сказал член благотворительной организации Фуад Исса.

Также в машине скорой помощи погибла женщина, когда ее перевозили на лечение, добавил он.

В заявлении, размещенном в социальных сетях, благотворительная организация охарактеризовала нападение как «нарушение международного гуманитарного права».

«Обеспечение защиты гуманитарных и медицинских учреждений через международное сообщество является необходимостью для нас, чтобы продолжать нашу работу».

ООН заявляет, что с конца апреля более 23 больниц и одна машина скорой помощи пострадали в регионе Идлиб, а 330 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

При этом ООН предупредила, что новый всплеск насилия может спровоцировать одну из самых серьезных гуманитарных катастроф в восьмилетней войне в Сирии.

Напомним, что Россия и Турция заключили в сентябре соглашение, направленное на предотвращение полномасштабного нападения режима на Идлиб, но несмотря на это, режим и его российские союзники с апреля убили 440 мирных жителей.