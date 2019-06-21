Малайзия возвращает десятки миллионов долларов, украденных коррупционерами

Антикоррупционное агентство Малайзии начало судебный процесс по возвращению 270 миллионов ринггитов (65,1 миллиона долларов США), похищенных из скандального государственного фонда 1MDB. Кроме того, агентство считает, что способно вернуть еще активы за рубежом на сумму около 5 миллиардов долларов.

Латифа Койа, главный комиссар Малайзийской антикоррупционной комиссии (MAК), заявила, что агентство подало жалобы на 41 физическое и юридическое лицо, чтобы вернуть деньги, которые им дал бывший премьер-министр Наджиб Разак.

Наджиб был смещен в результате шокирующего поражения на всеобщих выборах в прошлом году и в настоящее время над ним идет суд в Куала-Лумпуре по первому из серии дел, связанных со скандалом в 1MDB. Он не признал себя виновным, когда начался суд, и отрицал какие-либо правонарушения.

По оценкам властей США, из фонда, который был создан в 2009 году, было похищено около 4,5 млрд. долларов США, а само мошенничество расследуется как минимум в шести странах.

В пятницу Латифа сказала, что гражданская конфискация Малайзией была «простым делом», поскольку на банковский счет Наджиба указывал денежный след, доказывающий, что деньги происходят из 1MDB.

Объединенная малайская национальная организация (ОМНО), которая была доминирующей партией в правительстве страны в течение примерно шести десятилетий до поражения в мае прошлого года, была основным получателем денег, добавила она. Наджиб был главой партии.

Другими лицами, подвергшимися конфискации, были Малайзийско-китайская ассоциация, один из партнеров ОМНО в правящей коалиции, 12 компаний, включая ювелирную, четыре НПО и пять фондов.

Двое из получателей уже вернули около двух миллионов ринггитов ($ 481 630), сообщает MAК.