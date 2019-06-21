Трамп одобрил удар по Ирану, но передумал — NYT

Президент США Дональд Трамп в четверг одобрил военные удары по Ирану в отместку за сбитый беспилотный летательный аппарат, но отказался от атаки в последний момент, сообщают СМИ в США.

Ссылаясь на высокопоставленных чиновников Белого дома, The New York Times сообщает, что операция, санкционированная Трампом, должна была включать в себя удары по «горстке иранских целей», включая радиолокационные станции и ракетные батареи, но уже на начальной стадии ее отменили. Главные помощники президента ожидали, что нападение совершат к 19 часам 20 июня (два часа ночи 21 июня по Москве).

«Самолеты находились в воздухе, а корабли были на месте, но ни одной ракеты не было выпущено, когда поступило распоряжение об отмене» - цитирует NYT слова одного высокопоставленного представителя администрации.

The Washington Post и ABC также сообщают о событиях, ссылаясь на неназванных чиновников Белого дома и другие источники, которые, как сообщается, знакомы с этим вопросом.

Белый дом пока не комментирует эти сообщения. Также неясно, отменили ли США удары по Ирану на время или насовсем.

Сообщения появились спустя несколько часов после того, как элитный Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что сбил беспилотный самолет США после его захода в воздушное пространство Ирана.

Представители США позже заявили, что беспилотник якобы находился на международной территории во время инцидента. Трамп, со своей стороны, обвинил Иран в совершении «очень большой ошибки» по поводу инцидента, но также предположил, что этот шаг мог быть непреднамеренным.

После атаки Ирана на американский беспилотник Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать над Оманским и Персидским заливами.

Эксперты говорят, что в регионе сейчас сложилась «ситуация 1914 года» (начала Первой мировой войны) — любая искра способна зажечь пламя полномасштабной войны, в которую наверняка будут втянуты не только Иран и США, но и почти все страны региона.