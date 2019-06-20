Штраф Лутфие Зудиевой оставили в силе

Верховный суд аннексированного Крыма отклонил апелляционную жалобу крымскотатарской активистки, правозащитницы Лутфие Зудиевой, которую ранее Киевский райсуд Симферополя оштрафовал на 2 тысячи рублей. Об этом сообщают Крым.Реалии.

Зудиева пояснила суду, что считает административное дело против себя за чужие посты в соцсети Facebook «методом давления за правозащитную деятельность». Активистка ходатайствовала об отмене решения и закрытии дела в виду отсутствия доказательств своей вины и неправомерного мотива следствия.

«Суд не рассмотрел основные доказательства по делу – это три скриншота публикаций третьих лиц, в которых меня отметили и которые мне вменили в вину. Это вообще нельзя рассматривать как мое правонарушение. Но главное – судья зачитывал постановление на протяжении 15 минут, при этом всего 5 минут потребовалось на его подготовку (время пребывание в совещательной комнате). Это постановление было подготовлено заранее и другого решения мы не ожидали», – подытожила результат заседания Зудиева.

Напомним, что российские силовики 30 мая задержали двоих крымскотатарских активисток: правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфие Зудиеву, а также жену фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»*, координатора инициативы«Крымское детство» Мумине Салиеву. Позднее их отпустили, открыв административные дела по ст. 20.3 КоАП России – демонстрация запрещенной символики.

По словам Зудиевой, в материалах дела фигурирует скриншот публикации пользователя Тагира Минибаева от апреля 2014 года, в котором он тэгнул Зудиеву.​

Зудиева в итоге была признана виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации) и оштрафована ее на 2000 рублей. Также суд признал Мумине Салиеву виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации) и оштрафовал ее на 1000 рублей.

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