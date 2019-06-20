В Турции запущен первый армянско-турецкий телеканал

Первый армяно-турецкий телеканал начал вещание после двух лет подготовительной работы и усилий по его созданию, сообщает Anadolu.

Luys TV, что в переводе с армянского означает «свет», был основан журналистом Арамом Кураном и начал вещание с командой из 21 сотрудника.

Куран, главный редактор нового канала, сказал агентству Anadolu, что они прошли через многие трудные пути в процессе создания канала, но получили большую поддержку, особенно от президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Одним из первых высокопоставленных гостей канала был бывший спикер парламента, премьер-министр и министр транспорта Бинали Йылдырым, который появился на канале 3 марта для трансляции перед местными выборами 31 марта, на которых он баллотировался на пост мэра Стамбула.

Первоначально канал начал вещание 6 января 2019 года, транслируя рождественскую церемонию в Интернете, а каждую неделю в пятницу вечером в 8 часов канал транслирует еженедельные новости на западноармянском языке - одной из двух ветвей современного армянского языка.

«Как только мы начали вещание, мы получили удивительные отзывы от зрителей. Это удвоило наше волнение», - сказал Куран, добавив, что когда они изучтли рейтинги, они увидели, что такой канал необходим.

«Вот почему я так счастлив. Я благодарю свою команду и свою страну. Я особенно хотел бы поблагодарить наших армянских граждан, которые смотрят нас за границей. Особенно те, кто смотрит наши трансляции из-за границы, очень счастливы», - сказал Куран.

Программы канала варьируются от ток-шоу, в которых гости обсуждают наиболее важные вопросы армянской общины, до культурных передач. Детские программы состоят из 70 процентов армянского вещания, и 30 процентов вещания на турецком.

Куран говорит, что в настоящее время они транслируют новости, предоставляемые национальными каналами и агентствами, такими как агентство Anadolu, переводя их на армянский язык. Он добавляет, что они планируют ежедневно публиковать новости в ближайшем будущем.

Он также поблагодарил турецкую общественную телекомпанию TRT за ее поддержку, поскольку она предоставила каналу документальные фильмы о меньшинствах из своего собственного архива.

Издательская деятельность и вещание - это семейный бизнес для Курана, отец которого был одним из первых мастеров в Турции, занимавшихся цветной печатью. Сам Куран работал фотожурналистом и обозревателем до выпуска газеты Luys.

В целом, это безусловно очень важная исторического значения новость. Более того, такой канал (или даже целая информационная сеть на западно-армянском языке) потенциально может стать серьезным инструментом мягкой силы для Турции, особенно в плане влияния на армянскую диаспору.

Ну и наконец, просто представьте себе телеканал на турецком языке в Армении...