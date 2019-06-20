Иранцы сбили американский беспилотник

В четверг Иран сбил американский беспилотник ракетой «земля-воздух», что вызвало опасения, что между Тегераном и Вашингтоном в Персидском заливе может возникнуть крупная военная конфронтация.

Хотя силы элитного КСИР заявили, что американский самолет был сбит после входа в воздушное пространство Ирана, официальные представители США заявили, что в то время беспилотник находился на международной территории.

«Американский беспилотный летательный аппарат Global Hawk был сбит в южной прибрежной провинции Хурмузган», говорится на сайте КСИР. «Он был сбит, когда вошел в воздушное пространство Ирана вблизи района Кохмобарак на юге».

Инцидент знаменует собой первое прямое нападение Ирана на американские силы в условиях нарастающего кризиса после того, как США в начале этого года наложили на Тегеран санкции и увеличили свои вооруженные силы в Персидском заливе.

Американские военные отрицают, что какой-либо из их беспилотных летательных аппаратов вошел в воздушное пространство Ирана.

«Над территорией Ирана беспилотников не было», - заявил агентству Associated Press представитель центрального командования США капитан флота Билл Урбан. Он отказался от дальнейших комментариев.

Выступая на условиях анонимности, два официальных лица США заявили, что беспилотный летательный аппарат Triton MQ-4C был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух» в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Никаких дополнительных подробностей пока не сообщалось, включая время инцидента.

Командующий КСИР заявил в четверг, что сбивание беспилотника послало «четкое сообщение» в Вашингтон.

Генерал Хоссейн Салами также заявил в своей речи в прямом эфире на государственном телевидении Ирана, что Иран «не намерен воевать с какой-либо страной, но мы готовы к войне».

Высокопоставленный иранский чиновник по безопасности заявил в среду, что Иран «решительно отреагирует» на любое нарушение своей территории.

«Наше воздушное пространство - это наша красная линия, и Иран всегда отвечал и будет продолжать активно реагировать на любую страну, которая нарушает наше воздушное пространство», - цитирует полуофициальное информационное агентство «Тасним» секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Инцидент в четверг произошел на фоне обострения напряженности в отношениях между Ираном и США после того, как президент Дональд Трамп в прошлом году вышел из исторического соглашения 2015 года о ядерной энергии между Тегераном и крупными державами и ввел санкции против страны.

Американские военные отправили дополнительные войска с авианосцами и бомбардировщиками B-52 на Ближний Восток. Однако Трамп заявил, что не стремится к войне с Ираном.