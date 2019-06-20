В Йемене за годы войны убито более 90 000 человек

Война в Йемене на этот момент унесла жизни по меньшей мере 91 600 человек, сообщил в среду аналитический центр, изучающий насилие. Это самая новая оценка после отчетности за первые месяцы боевых действий в 2015 году.

Конфликт начался с захвата в 2014 году северного и центрального Йемена повстанцами-хуситами, которые изгнали международно признанное правительство из столицы Саны.

Спустя несколько месяцев, в марте 2015 года, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция начала воздушную кампанию, чтобы помешать хуситам захватить юг страны.

Саудовская Аравия и ее союзники наносили удары по школам, больницам и свадьбам, в итоге погибли тысячи йеменских мирных жителей. Хуситы также использовали беспилотники и ракеты для нападения на Саудовскую Аравию и на ее суда в Красном море.

Как это бывает практически в каждом таком конфликте, основной удар приняло на себя гражданское население, оказавшееся в эпицентре того, что по мнению Организации Объединенных Наций является худшим гуманитарным кризисом в мире.

Проект по сбору данных о местонахождении и событиях вооруженных конфликтов (Armed Conflict Location & Event Data Project), или ACLED, заявил, что в 2015 году было убито около 17 100 человек - второй по летальности год после 2018 года, который был самым смертоносным из всех зарегистрированных.

ACLED сказал, что в этом году было убито 11 900 человек против 30 800 в 2018 году.

Группа заявила, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция и ее союзники несут ответственность за более чем 8 000 из примерно 11 700 смертей в результате прямого нападения на мирных жителей, в то время как хуситы и их союзники несут ответственность за остальных.

Группа заявила, что с 2015 года в юго-западной провинции Таиз была зарегистрирована гибель более 18 400 человек, что делает Таиз самой опасной и насильственной провинцией в Йемене, в основном из-за четырехлетней осады хуситов, сообщила группа.

По словам группы, Худейда и Джавф следуют за Таизом в этом печальном рейтинге по количеству насильственный смертей в Йемене. В 2015 году в каждом из этих двух регионов было зарегистрировано почти 10 000 погибших людей.

ACLED заявила, что прекращение огня при посредничестве ООН в портовом городе Ходейда способствовало частичному снижению числа погибших в последние месяцы. Это перемирие с тех пор рухнуло.

«Эти данные являются одновременно инструментом и предупреждением: международное сообщество должно использовать их, чтобы помочь понять, контролировать и в конечном итоге разрешить конфликт, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля», - сказал исполнительный директор ACLED Клионад Роли.

Данные охватывают все: от авиаударов, обстрелов и наземных боев между различными силами до взрывов боевиков и насилия во время протестов. Но их число не включает тех, кто погиб в результате гуманитарных катастроф, вызванных войной, особенно голода.

Сэм Джонс, пресс-секретарь ACLED, сообщил Associated Press, что их оценки количества погибших среди гражданского населения исключают «сопутствующий ущерб», то есть общее число жертв среди мирного населения за войну, вероятно, значительно выше.

Джонс сказал, что их цифры также не включают первые месяцы войны после сентября 2014 года, когда хуситы переехали из своей северной цитадели в провинции Саада, чтобы взять под контроль столицу.

Группа, которая частично получает финансирование от Государственного департамента США и Министерства иностранных дел Нидерландов, строит свою базу данных на новостных сообщениях йеменских и международных СМИ и международных агентств.