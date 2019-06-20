Мухаммаду Мурси намеренно не оказывали медицинскую помощь - СМИ

Экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси, скончавшемуся два дня назад в зале суда в Каире, преднамеренно не оказывали первую медицинскую помощь на протяжении более 20 минут. Об этом пишет британская Independent.

По данным издания, охрана никак не отреагировала на обморок Мурси, несмотря на то, что другие подсудимые кричали и звали на помощь.

Ранее Генпрокуратура Египта сообщила, что Мурси был незамедлительно доставлен в больницу после того, как его состояние ухудшилось в зале суда, но друзья и соратники экс-президента утверждают обратное, пишет газета.

«Мурси некоторое время оставался на полу, пока охранники не вывели его наружу. Карета скорой помощи приехала через полчаса. Другие подсудимые увидели, как Мурси упал на пол, и начали кричать. Ему не оказали помощь умышленно», — цитирует Independent одного из подсудимых Абдуллу аль-Хаддада.

Как сообщил газете источник в Каире, спустя 10 минут после выступления Мурси в суде подсудимые начали кричать, что он потерял сознание и нуждается в помощи.

Несмотря на крики членов семей, полиция ничего не предпринимала на протяжении более 20 минут, отметил собеседник издания.

«Его так там и оставили. Потом охрана вывела родственников подсудимых из зала суда, и приехала машина скорой помощи», — сказал источник.

Законно избранный президент Египта Мухаммед Мурси был свергнут третьего июля 2013 года в результате военного переворота и все последующие годы содержался в тюрьме. 67-летний Мурси также обвинялся в шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС. Экс-президент скончался 17 июня в зале суда и был спешно похоронен утром следующего дня на востоке Каира.