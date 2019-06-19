Китайские методы слежки появились в Таджикистане — на китайские же деньги

Китай, как уже неоднократно замечалось, становится вдохновляющим примером для всех диктаторских режимов, стремящихся как можно сильнее контролировать жизни своих граждан. Но особенно это касается режимов Центральной Азии.

Агентство Радио Озоди сообщает, что в системе видеонаблюдения Душанбе появится новшество - скоро камеры начнут распознавать лица. Власти считают, что эта новая система безопасности поможет разыскивать пропавших и предотвращать преступления.

Новые камеры видеонаблюдения будут установлены во всех крупных городах Таджикистана. В столице распознающие лица видеокамеры будут установлены в Международном аэропорту Душанбе, железнодорожном вокзале, крупных торговых центрах и рынках, парках и других местах скопления людей, сообщил в беседе с Радио Озоди Фуркат Шоимардонов, заместитель руководителя центра «Шахри бехатар» («Безопасный город»).

Сообщается, что в основу программы лег искусственный интеллект, способный собирать и анализировать большие объемы данных в считанные секунды. Система сканирует цифровое изображение и выделяет уникальные наборы черт, по которым можно узнать лицо и сравнить его с другим. «Если камера установит, что гражданин внешне на 25 процентов похож на разыскиваемое лицо, информация сразу же поступит в наш центр», - отмечает Фуркат Шоимардонов.

В Таджикистане розыск преступников, скрывающихся от правосудия, а также поиск пропавших граждан проводится, в основном по старинке - с помощью объявлений на сайте МВД страны. Иногда власти просят граждан помочь за вознаграждение.

Ну и разумеется камеры будут китайские, производства китайской компании «Huawei», которой сейчас объявили войну США.

Ранее, в октябре 2013 года в Душанбе уже была введена система «Безопасный город», в рамках которого в столице Таджикистана было установлено 855 камер видеонаблюдения на 75 перекрестках и центральных улицах столицы. Для внедрения проекта было потрачено $22 млн. Из этой суммы $20,9 млн. - долгосрочный кредит Китая, выданный в рамках ШОС, оставшиеся $1,1 млн., доля таджикской стороны.

Также в прошлом году парк Айни в Душанбе был оснащен камерами видеонаблюдения Dahua с элементами искусственного интеллекта. Пресс-центр мэрии тогда сообщил, что поручение установить камеры по подсчету людей и распознаванию лиц дал градоначальник Рустам Эмомали с целью ведения подсчета посещений людей в парках, а также помощи правоохранительным органам в поиске людей, находящихся в розыске.