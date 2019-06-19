68 лет колонии: за что?!

Военный трибунал путинской России приговорил в общей сложности к 68 годам лишения свободы пятерых крымскотатарских мусульман, не совершавших и не планировавших совершать никаких актов насилия или как-то содействовать таковым.

Такое решение вынес вчера т.н. Северо-Кавказский окружной военный суд, приговоривший:

Теймура Абдуллаева - к 17 годам колонии строгого режима;

Рустема Исмаилова — к 14 годам колонии строгого режима;

Узеира Абдуллаева (родные братья) – к 13 годам колонии строгого режима;

Эмиля Джемаденова - к 12 годам колонии строгого режима;

Айдера Салединова — к 12 годам колонии строгого режима.

Драконовские сроки присуждены только на основании вмененной им всем принадлежности к партии Хизб ут-Тахрир, которая в России признана террористической организацией.

Мы неоднократно - и не формальности ради - заявляли, что являемся оппонентами Хизб ут-Тахрир почти по всему спектру актуальных политических проблем. Однако, во-первых, как к ней ни относись, эта партия легально действует почти во всех западных странах, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию и т.д. Она запрещена в Германии, но отнюдь не как террористическая организация, а за то, что отказывается признавать государство Израиль, поэтому при запрете на осуществление деятельности как политической группы, ни о каких драконовских сроках за принадлежность к ней речи не идет.

Во-вторых, никакой партийной деятельности на момент ареста и осуждения эти люди уже не осуществляли. Хизб ут-Тахрир свободно действовал в Крыму под властью Украины и тогда его деятельность была видна, как на ладони - многочисленные митинги, конференции с собственными знаменами, раздача партийной литературы и т.д. После захвата полуострова Россией все это по понятным причинам было прекращено.

Так за что же тогда эти люди приговорены почти к 70 годам (!) колонии, как ранее к еще нескольким десятилетиям лишения свободы были приговорены их братья по неcчастью?

Фактически за то, что они состояли в организации, которая легально действовала до прихода на полуостров России и впоследствии сохранили между собой дружеские связи, направив свои усилия на правозащитную деятельность.

Военные трибуналы, рассматривающие дела мирных политических активистов, наделение запретительных законов обратной силой, пытки, которым с их слов подверглись все осужденные в ходе следствия, драконовские сроки лишения свободы фактически за правозащитную деятельность - таковы реалии российского Крыма и путинской России в целом.