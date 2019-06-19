ООН признала свой провал в предотвращении геноцида рохинджа

Независимый обзор операций Организации Объединенных Наций за годы до того, как сотни тысяч мусульман рохинджа бежали от жестокого подавления со стороны военных Мьянмы, пришел к выводу, что многие органы организации не смогли действовать сообща, что привело к «системным и структурным провалам».

В 36-страничном обзоре Герта Розенталя, бывшего министра иностранных дел Гватемалы, опубликованном в понедельник, говорится, что ООН могла бы примирить противоречивые взгляды на то, следует ли использовать тихую дипломатию или открытую пропаганду против нарушений прав человека в Мьянме, но этого не произошло. Результатом стало «дисфункциональное осуществление системы ООН», по словам Розенталь.

Говоря по простому, в ООН знали о преследованиях мусульман Мьянмы, но не смогли договориться о том, как действовать — то ли мягко и тихо вести переговоры с правительством Мьянмы, надеясь повлиять на него, то ли открыто и активно выступить против правительства, в надежде принудить его соблюдать права человека.

В докладе говорится, что, хотя «трудно распределить ответственность за системные сбои», все участвующие стороны несут совместную ответственность за то, что они не смогли «более решительно выражать принципиальную обеспокоенность Организации Объединенных Наций в отношении грубых нарушений прав человека». Некоторая критика в отношении ООН сосредоточена на утверждениях о том, что тогдашний координатор всемирного органа Рената Лок-Дессаллиан преуменьшала опасения по поводу усиления злоупотреблений в отношении рохинджа в пользу приоритетов экономического сотрудничества с правительством Мьянмы. ООН отрицает эти претензии.

В понедельник, когда его спросили об этом докладе, официальный спикер ООН Стефан Дюжаррик сказал, что генеральный секретарь ООН Гутерриш согласился с этими рекомендациями и "привержен их выполнению, с тем чтобы повысить эффективность системы Организации Объединенных Наций". Но Луис Шарбонно, директор Human Rights Watch, заявил, что ООН должны привлечь к ответственности "чиновников ООН, несущих наибольшую ответственность за игнорирование этнической чистки в Мьянме".

«Извлечение уроков» ООН из своего бездействия перед лицом массовых злодеяний стали почти обычным делом», - сказал Шарбонно.

Напомним, что правительство Мьянмы уже давно обвиняют в геноциде против мусульманской общины рохинджа в западном штате Ракхайн (Аракан). Огромный исход рохинджа начался в августе 2017 года, когда силовики Мьянмы начали жестокие репрессии после нападений повстанческой группировки на блокпосты. Масштаб, организация и жестокость операции привели к обвинениям со стороны международного сообщества, в том числе ООН, в этнической чистке и геноциде. Согласно данным ООН, мусульмане-рохинджа являются самым преследуемым меньшинством в мире и продолжают страдать от притеснений со стороны правительства Мьянмы, армии и буддийских экстремистов. За последнее десятилетие тысячи рохинджа были убиты с тех пор, как в 2008 году вспыхнуло насилие, в результате которого сотни тысяч людей покинули свою родину и бежали в Бангладеш, Малайзию и другие страны региона.