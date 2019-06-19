Египетские СМИ о смерти Мурси: "отправлено с устройства Samsung"

Вчера мы писали вкратце о том, как мир отреагировал на смерть единственного в истории Египта свободно избранного президента. Также понятно как его смерть восприняли «Братья-мусульмане». А что же египетские медиа вообще, какими словами они проводили своего бывшего президента?

Практически ни одна главная газета Египта во вторник не посвятила смерти Мурси первую полосу. Новости исторического значения отвели краткое сообщение на внутренних страницах, которые обычно посвящены мониторингу уголовных дел.

При этом в сообщении ничего говорилось о статусе Мурси как бывшего или свергнутого президента.

Согласно частной веб-газете «Мада Маср», единственной крупной ежедневной газетой, в которой новости о смерти Мурси были размещены на ее первой полосе, стала «Аль-Масри Аль-Йаум», в то время как большинство других газет опубликовали одну и ту же заметку из 42 слов.

Три основные государственные газеты описали бывшего президента как «обвиняемого» или «покойного», а некоторые частные газеты даже не упоминали новость вообще.

Это нашло свое отражение и на египетских спутниковых телеканалах, которые передавали новость в расплывчатых выражениях, а Братьев-мусульман, называли террористической группой.

Крупнейшая государственная газета «Аль-Ахрам» опубликовала новость о смерти Мурси на полях четвертой страницы под заголовком: «Смерть Мухаммада Мурси во время судебного разбирательства по делу о шпионаже».

Газета «Аль-Ахбар» была похожа и включала в себя один абзац, озаглавленный «Смерть Мухаммада Мурси во время суда».

Газета «Аль-Гомхурия» опубликовала короткий абзац внизу третьей страницы под аналогичным заголовком.

Официального заявления президента Египта Ас-Сиси относительно смерти Мурси не было.

Забавный и даже трагикомический случай, подтвердивший, что заметка из 42 слов была спущена египетским СМИ сверху, произошел на одном телеканале. Там ведущая новостей, читавшая текст с телесуфлера, закончила свой репортаж о Мурси словами «Отправлено с устройства Samsung». Просто весь этот текст редакторам египетских СМИ был послан режимом в сообщении через мессенджер WhatsApp. Вот ведущая и увлеклась. Зато мы знаем теперь, что египетские чиновники используют Samsung, а не iPhone.

Впрочем, чего мы ждали от страны, где власти заблокировали полтысячи веб-сайтов, в основном принадлежащих СМИ, и посадили в тюрьмы десятки журналистов?