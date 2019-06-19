Катар привез десятки миллионов долларов в Газу

В воскресенье катарская делегация доставила 20 миллионов долларов наличными в сектор Газа с целью продвижения проекта по строительству новой линии электропередачи из Израиля в осажденный анклав.

Катар рассчитывает удовлетворить энергетические потребности Газы, финансируя новую линию электропередачи стоимостью 11 миллионов долларов в месяц, взяв на себя тем самым полномочия Палестинской администрации, которая прекратила оплачивать счет за электричество в прошлом году.

Линия электропередачи будет нести 100 мегаватт энергии, и будет запущена через три года.

Катарскую делегацию, которая привезла 20 миллионов долларов, по прежнему возглавляет глава Катарского национального комитета по восстановлению Газы Мухаммад аль-Имади. Израильская «Гаарец» сообщила, что деньги будут переданы в рассрочку в размере 100 долларов США для 108 000 семей, а остальная часть средств пойдет на проекты в области электроэнергии и гуманитарных проектов.

Соглашение, достигнутое в январе, выделило семьям 400 фунтов, которые будут получены в четыре приема.

Катар заявил, что выделил 480 млн. долларов помощи нуждающейся ПА для поддержки образования, здравоохранения и оказания срочной гуманитарной помощи, только в мае.

В ноябре Катар пообещал ежемесячно отправлять в Газу 15 миллионов долларов в рамках неформального соглашения между Израилем и ХАМАС.

В соответствии с этой сделкой Израиль разрешил катарским грантами проходить через его территорию в обмен на относительное спокойствие на границе с сектором Газа.

Между тем, сама Палестинская администрация, возглавляемая президентом Махмудом Аббасом, серьезно пострадала от сокращения двух своих ведущих источников доходов.

Вашингтон прекратил всю двустороннюю помощь США в ответ на разрыв контактов со стороны палестинцев, после того, как в 2017 году он признал город Иерусалим столицей Израиля.

Между тем, спор с Израилем привел к прекращению сбора таможенных пошлин, которые Тель-Авив взимает с товаров, предназначенных для палестинских рынков.

В феврале Израиль принял решение вычитать около 10 млн. долларов США в месяц из таможенных сборов, которые он перечисляет палестинцам, что соответствует сумме, которую, по его словам, они платили семьям заключенных или непосредственно заключенным, отбывающим срок в израильских тюрьмах.

В ответ палестинцы заявили, что откажутся от любых средств, если были сделаны односторонние вычеты.

Израиль считает, что выплаты тем, кто совершил нападения на израильтян, поощряют дальнейшее насилие.

Богатый газом Катар сегодня является основным донором помощи палестинцам, как палестинской администрации Аббаса на Западном берегу, так и конкурирующей администрации ХАМАС в Газе.