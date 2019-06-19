Басра: ракетный удар по западным нефтяным компаниям

Ракета приземлилась в штаб-квартире нескольких мировых нефтяных компаний, в том числе американского гиганта ExxonMobil, в южном иракском городе Басра рано утром в среду, ранив двух иракских рабочих.

Этот инцидент стал последним в ряду нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе.

По словам иракской полиции, ракета попала в жилые и оперативные районы Бурджезии к западу от Басры.

Наблюдатели сообщают со ссылкой на местных сотрудников службы безопасности, что Exxon немедленно эвакуировал около 20 иностранных сотрудников. Другие компании, работающие на месте, включают в себя Royal Dutch Shell PLC и итальянскую Eni SpA.

Между тем, иракское министерство нефти заявляет, что эта атака не повлияла на добычу нефти в этом районе. Также по их словам, удар был нанесен ракетой «Катюши».

По словам наблюдателей, количество таких инцидентов за последнее время существенно увеличилось: за последние полтора месяца было выпущено уже несколько иностранных ракет по нефтяному промыслу в Басре.

Разумеется, инцидент в Басре рассматривается в более широком контексте. В прошлый четверг произошли два взрыва на нефтяных танкерах в Оманском заливе. В мае были обстреляны четыре нефтяных судна, также возле Ормузского пролива - ключевого транзитного маршрута для нефти и газа с Ближнего Востока.

Остается неясным, кто был ответственен за взрывы. Официальные лица США указывают на Иран, который отвергает все обвинения.

Ранее на этой неделе, во вторник, ракета приземлилась возле иракской военной базы, в которой размещены американские войска в северном городе Мосул, говорится в заявлении армии Ирака.

В понедельник три ракеты попали в другую базу, в которой размещались американские войска к северу от столицы Багдада.

Серия инцидентов происходит по мере того, как продолжает нарастать напряженность между Соединенными Штатами и Ираном, при этом Ирак рассматривается в качестве возможного места для вспышек насилия между двумя главными соперниками.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента Дональда Трампа не хочет войны с Ираном.

Однако Помпео пообещал, что Вашингтон продолжит кампанию «максимального давления» против Тегерана, который считается дестабилизирующим игроком на Ближнем Востоке.