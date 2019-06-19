Кипрский "город-призрак" снова будет заселен людьми

Во вторник правительство Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) решило открыть Варошу (Мараш), туристический курорт возле Фамагусты, заброшенный с 1974 года, для поселения​ в условиях повышенной напряженности в Восточном Средиземноморье.

«Совет министров оценит условия для действий в Вароше, который юридически является военной зоной в ТРСК», - сказал вице-премьер и министр иностранных дел Кудрет Озерсай.

Правительство ТРСК будет координировать свои действия в отношении Вароша с Анкарой, сообщили источники в информационном агентстве Demirören (DHA), добавив, что группа экспертов из ТРСК посетит Варошу, чтобы составить список движимого и недвижимого имущества в городе.

Вароша была очень популярным туристическим местом на Кипре, и прежде чем закрыться в 1974, году она предоставляла около 10 000 мест в более чем 100 отелях. Все изменилось после кипрского кризиса 1974, когда на Кипр вторглась турецкая армия, защищавшая турецкое меньшинство Кипра от греческих шовинистов.

Город защищен резолюцией Совета Безопасности ООН от 1984 года, в которой говорится, что пустующих город (его называют «городом-призраком») может быть снова заселен только его первоначальными жителями. Если бы греки-киприоты приняли план Организации Объединенных Наций 2004 года по воссоединению острова, Вароша теперь вернулась бы под контроль греков, и ее жители вернули бы свои дома.

Несмотря на это, большинство греков-киприотов проголосовали против этого плана, тогда как турки-киприоты поддержали этот план.

Если греческая и турецкая стороны достигнут соглашения, греки получат доступ к Вароше и турецким портам и аэропортам, а турки смогут участвовать в прямой торговле через порт Фамагусты.