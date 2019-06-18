Россия обязана выплатить таджикистанцу 10 000 евро за незаконную экстрадицию - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить таджикистанцу Саидмаруфу Саидову 10 тысяч евро за выдачу его властям Таджикистана в нарушение Конвенции по правам человека. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на сайт правозащитной организации «Гражданское содействие».

Саидмаруф Саидов был экстрадирован в Таджикистан в мае 2017 года постановлением прокуратуры Москвы. Это решение было принято, несмотря на то что Европейский суд двумя днями ранее до постановления прокуратуры применил в отношении Саидова Правило 39 — превентивную меру, запрещающую государству высылать заявителя на родину из-за опасений, что там ему могут грозить пытки и обращение, унижающее человеческое достоинство.

Правоохранительные органы России после высылки таджикистанца заявили, что их не уведомили своевременно о решении ЕСПЧ применить Правило 39.

Европейский суд пришел к выводу, что российские власти нарушили обязательства по статье 34 Конвенции по правам человека («Индивидуальные жалобы»), проигнорировав предписание ЕСПЧ. Суд заявил, что представитель России в ЕСПЧ был должным образом уведомлен о Правиле 39 более чем за 24 часа до высылки, и, учитывая доступность современных технологий, ничто не мешало России выполнить условия обеспечительной меры о запрете экстрадиции.

Суд также постановил, что Россия нарушила статью 3 конвенции («Запрет пыток») и 5 («Право на свободу и личную неприкосновенность»). Российские власти должны выплатить Саидову компенсацию в течение трех месяцев. Ее получат родственники таджикистанца.

По словам адвоката Саидова Розы Магомедовой, решение ЕСПЧ имеет важное значение, так как российские власти часто игнорируют Правило 39, а потом сообщают, что не знали о применении обеспечительной меры ЕСПЧ. «Позиция российских властей, что защита поздно обратилась в Европейский суд, не соответствует действительности, и в решении ЕСПЧ об этом четко говорится», — сказала она. Адвокат намерена обратиться в Верховный суд РФ для пересмотра решений нижестоящих инстанций по делу Саидова с учетом новых обстоятельств.

После экстрадиции в Таджикистан Саидмаруф Саидов был приговорен к 12 годам лишения свободы. До этого власти предъявили ему обвинение по статье «Наемничество». По словам отца осужденного Нурали Саидова, поводом для ареста сына стало то, что он посмотрел несколько видеосюжетов о войне в Сирии. Об этом правоохранительным органам сообщил один из друзей Саидова.