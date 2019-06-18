Польша депортирует блоггера Тумсо Абдурахманова в Россию

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов в скором времени будет депортирован в Россию. Такое решение приняла пограничная служба Польши. Соответствующий документ Абдурахманов выложил в своем telegram-канале с комментарием "тучи сгущаются!".

Как отмечается в документе, прошение блогера о предоставлении международной охраны является недопустимым. Пограничный офицер обязывает Тумсо возвратиться в Россию, в противном случае он будет отправлен туда в принудительном порядке.

Напомним, что Абдурахманов добивался от властей Польши политического убежища, но ему лично было отказано, хотя такое убежище предоставили его семье. После этого Тумсо подал апелляционную жалобу, однако в феврале в ней суд Варшавы отказал.