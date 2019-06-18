Египет выплатит Израилю полмиллиарда долларов

Египет выплатит израильской государственной электрической корпорации сумму в размере 500 миллионов долларов США в качестве компенсации за потери, которые произошли после того, как Каир резко сократил поставки природного газа в Израиль в 2012 году.
Агентство Reuters сообщило, что власти Египта сделали это заявление в воскресенье.
В заявлении говорится, что Каир будет выплачивать сумму в течение восьми с половиной лет в обмен на отказ Тель-Авива от всех других требований, вытекающих из арбитражного решения.
Выплата относится к 20-летнему соглашению о поставках энергии между Египтом и Израилем, которое рухнуло после нескольких нападений боевиков на трубопроводы, доставляющие газ в Израиль.
Ранее Египет удовлетворял примерно 40 процентов потребностей Израиля в газе.
Напомним, что Египет и Иордания - единственные арабские страны, официально признавшие Израиль.