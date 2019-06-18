В ближайшие дни Иран превысит договоренный лимит на обогащенный уран

Иран объявил, что 27 июня превысит лимиты на количество обогащенного урана, которое ему позволено хранить по соглашению 2015 года, сообщает Би-би-си.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил в понедельник, что Иран достигнет допустимого уровня обогащенного урана в 300 кг на уровнях, предусмотренных соглашением с мировыми державами 27 июня.

«Мы пойдем дальше этого потолка, и не только к этому, но и к значительному увеличению производства. После того, как мы преодолеем ограничение в 300 кг, темпы роста и скорость производства обогащенного урана также будут увеличиваться», - сказал Камалванди в понедельник, выступая по телевидению с иранской атомной электростанции.

Иранское агентство по атомной энергии сообщило, что производство урана, из которого можно производить как топливо для атомных станций, так и ядерное оружие, возросло в четыре раза.

Однако, как заявило агентство, у европейских стран все еще есть время, чтобы защитить Иран от американских санкций.

Великобритания, Франция и Германия предупредили Тегеран о недопустимости нарушения условий соглашения.

В противном случае у них не останется выбора, кроме как восстановить собственные санкции, действие которых было прекращено по условиям договора 2015 года.