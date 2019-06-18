Тройной теракт в Нигерии: погибли 30 человек

Тридцать человек были убиты в результате тройного теракта на северо-востоке Нигерии в воскресенье, сообщили экстренные службы страны. Это стало самым массовым терактом с применением смертников в этом году.

Три террориста взорвались возле холла в Кондуге (в 25 километрах от столицы штата Борно Майдугури), где футбольные фанаты смотрели матч по телевизору.

«Число погибших в результате этого нападения возросло до 30. У нас более 40 человек получили ранения», - заявил в понедельник Усман Качалла, руководитель операций Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям (SEMA).

Нападение произошло около 21:00 (18:00 по Гринвичу), сказал Али Хасан, лидер группы самообороны в городе.

Владелец холла не позволил одному из террористо войти в переполненный зал.

«Был горячий спор между оператором и террористом, который взорвал себя», - сказал Хасан.

Два других террориста, которые смешались среди толпы в чайной лавке поблизости, также взорвались.

Хасан сказал, что большинство жертв было около заведения, где фанаты смотрят футбольные матчи.

«Девять человек погибли на месте, включая оператора, и 48 получили ранения», - сказал Хасан.

Качала говорит, что большое число погибших было вызвано тем, что сотрудники аварийно-спасательных служб не смогли быстро добраться до места взрыва. Они также не были оснащены для помощи большому количеству раненых.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт, но все преступление имеет четкий отпечаток группировки Боко Харам.

Предыдущее нападение террористов-смертников произошло в апреле этого года, когда две женщины-смертницы взорвали себя возле гарнизонного города Монгуно, убив солдата и дружинника, и ранив другого солдата.

Кондуга неоднократно подвергался нападениям террористов-смертников из группировки «Боко харам», преданной давнему лидеру Абубакару Шекау.

Группировка обычно совершает нападения смертников на гражданские объекты, такие как мечети, рынки и автобусные станции, часто используя молодых женщин и девушек в качестве живых бомб.

Считается, что боевики пробираются в город из убежища группы в близлежащем лесу Самбиса.

Восемь верующих были убиты, когда террорист-смертник напал на мечеть в городе в июле прошлого года.

Кампания «Боко харам» унесла около 30 000 жизней и заставила миллионы людей покинуть свои дома.

Насилие распространилось на соседние Нигер, Чад и Камерун, что привело к формированию региональной военной коалиции для борьбы с группой.