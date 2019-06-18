Мухаммад Мурси похоронен в Каире

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен во вторник в восточной части Каира. Об этом рассказал его сын Ахмад Мурси на своей странице в Facebook, добавив, что его отца похоронили рядом с другими лидерами «Братьев-мусульман».

По словам Ахмада Мурси, его похоронили в каирском районе Мадинат Наср, после того, как власти отказали в захоронении в родной провинции Шаркия в дельте Нила. На похоронах присутствовали только родственники.

«Мы вымыли его благородное тело в тюремной больнице Тора, прочитали молитвы за него в тюремной больнице ... и похоронили его вместе с духовными наставниками «Братьев-мусульман», - написал Ахмад.

Адвокат Мурси, Абдель-Мунейм Абдель-Максуд, подтвердил, что похороны произошли утром во вторник.

На фотографии видно, как египетские силовики дежурят у ворот кладбища, на котором предположительно хоронят Мурси. Между тем, Братья-мусульмане заявили, смерть Мурси была «полноценным убийством», и призвали египтян собраться на массовые похороны.

В заявлении на своем веб-сайте БМ также призвали толпы людей собираться возле посольств Египта по всему миру.

Напомним, что на протяжении многих лет поступали различные сообщения о том, что Мурси подвергался жестокому обращению и пыткам в тюрьме, и как считают активисты, его смерть в понедельник следует рассматривать в контексте систематической изоляции и плохого обращения с политическими заключенными.

Реакция мира

Тем временем люди по всему миру делают заявления в связи со смертью 67-летнего бывшего президента самой большой арабской страны.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, в понедельник обвинил египетских «тиранов» в смерти Мурси.

«История никогда не забудет тех тиранов, которые привели к его смерти, посадив его в тюрьму и пригрозив ему казнью», - сказал близкий союзник Мурси Эрдоган в Стамбуле.

Турецкий лидер назвал бывшего египетского президента "мучеником".

«Пусть Аллах успокоит нашего брата Мурси, душу нашего мученика», - сказал Эрдоган, который известен своими тесными связями с бывшим президентом.

Катарский эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани выразил соболезнования семье Мурси и египетскому народу.

«Мы с большой скорбью получили известие о внезапной смерти бывшего президента д-ра Мухаммада Мурси. Я выражаю самые глубокие соболезнования его семье и египетскому народу. Мы принадлежим Аллаху, и мы вернемся к нему», - заявил шейх Тамим в своем посте в Twitter.

Представитель Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик выразил соболезнования родственникам и сторонникам Мурси.

Сара Лия Уитсон, исполнительный директор отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке, назвала смерть Мурси «ужасной, но вполне предсказуемой», учитывая неспособность (или нежелание) правительства предоставить ему надлежащую медицинскую помощь.

«За последние несколько лет мы документировали тот факт, что его состояние ухудшалось. Каждый раз, когда он представал перед судьей, он запрашивал частную медицинскую помощь и лечение», - сказала Уитсон.

«Он был лишен достаточного питания и лекарств. Египетское правительство очень хорошо знало о его ухудшающемся медицинском состоянии. Он сильно потерял в весе и также несколько раз терял сознание в суде».

«Он содержался в одиночном заключении без доступа к телевидению, электронной почте или общению с друзьями и семьей», - сказала Уитсон, утверждая, что никакого заслуживающего доверия независимого расследования смерти Мурси не будет, «потому что их работа и роль [египетского правительства] заключаются в освобождении себя от правонарушений».

Расследовать смерть Мурси потребовала от египетских властей другая международная правозащитная организация Amnesty International.

«Мы призываем египетские власти провести беспристрастное, тщательное и прозрачное расследование обстоятельств смерти Мурси, в том числе его одиночного заключения и изоляции от внешнего мира», - заявила группа в своем посте в твиттере.

Она также требовало провести расследование в отношении медицинской помощи, получаемой Мурси, и привлечь к ответственности всех, кто будет признан виновным в плохом обращении.

ХАМАС выступил с заявлением, отдавая дань уважения Мурси, который был близким союзником палестинского движения, управляющего осажденным сектором Газа.

Он высоко оценил «долгую борьбу Мурси на службе Египта и его народа, и прежде всего палестинского дела».

Пакистанская религиозно-политическая группа «Джамаат-и-Ислами» заявила, что «мусульманский мир потерял настоящего героя».

«Мурси стоял перед лицом всего давления, направленного на то, чтобы заставить его прекратить борьбу за основные права народа Египта и поддержку Палестины», - заявил лидер группы Сирадж-уль-Хак в своем заявлении в Twitter.

Он объявил, что партия во вторник прочитает джаназа-намаз за Мурси по всему Пакистану.

Министерство иностранных дел Малайзии заявило, что оно «шокировано и опечалено внезапной смертью» Мурси.

«За время своего пребывания на посту президента Мурси проявил мужество и моральную стойкость, пытаясь увести Египет от десятилетий авторитарного правления и установить там подлинную демократию», - заявил министр иностранных дел Сайфуддин Абдуллах в своем заявлении.

«Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семье покойного Мурси и народу Египта».