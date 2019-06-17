В республиках Кавказа раком болеют меньше, чем в других регионах России

Эксперты назвали регионы России, лидирующие по числу выявленных случаев рака, сообщает ТАСС. Результаты своего исследования в докладе "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году" опубликовал Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена - филиал Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

Лидирует в этом печальном рейтинге Курская область — вероятно, сказываются последствия аварии на Чернобыльской АЭС, когда пять районов области (168 населенных пункта) попали в зону заражения. В 2018 год в Курской области были зафиксированы 3331,1 случая на 100 тыс. населения.

А вот наименьший показатель числа больных раком зафиксирован в национальных республиках — Дагестан (887 случаев на 100 тыс. населения), Тыва (993,1), Чечня (1044), Ингушетия (1179,3) и Саха (1244,8).