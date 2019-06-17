Хуситы снова бомбили саудовский аэропорт Абха

Йеменское движение хуситов совершило новую беспилотную атаку на аэропорт Абха в южной части Саудовской Аравии, сообщил в понедельник телеканал Аль-Масира.

Сама Саудовская Аравия в субботу возобновила бомбардировку хуситских сил в столице Йемена Сане. Предполагается, что и то и другое является возмездием за действия противника, таким образом это бесконечная эскалация насилия продолжается уже не первый год.

Хуситы усилили беспилотные и ракетные удары по городам в соседней Саудовской Аравии в последние месяцы, одновременно с усилением напряженности между Ираном и арабскими государствами Персидского залива, которые находятся в союзе с США.

На прошлой неделе хуситы предприняли несколько беспилотных и ракетных ударов по южным регионам Саудовской Аравии, включая Абху, Хамис Мушаит и Джизан.

По меньшей мере 26 человек были ранены в результате ракетного обстрела аэропорта Джизан, совершенного хуситами в прошлую среду.

Повстанцы заявили, что имеют право защищать себя от более чем четырехлетней бомбардировки Саудовской Аравии и воздушной и морской блокады.

Представитель хуситов объявил в пятницу предупреждение для авиакомпаний и гражданских лиц, чтобы они избегали саудовских аэропортов и военных объектов.

«Мы говорим саудовскому режиму, что наши операции против аэропортов и военных объектов будут продолжаться до тех пор, пока продолжается саудовская агрессия против нашей страны.

«Мы также призываем авиакомпании и гражданских лиц держаться подальше от аэропортов и военных объектов, поскольку они стали законными целями», - заявил представитель хуситов Яхья Сарии в своем посте в Facebook.

Напомним, что в марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вторглась в Йемен, поддержав международно признанного президента Абду-Рабба Мансура Хади, который был вытеснен из власти хуситами.

С тех пор, как поддерживаемая Западом коалиция во главе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) начала свою военную кампанию почти четыре года назад, было убито более 10 000 человек.

По данным ООН и агентств по оказанию помощи, гражданская война подтолкнула бедную страну к голоду.

Йеменский конфликт широко рассматривается в регионе как прокси-война между Саудовской Аравией и Ираном.

Но хуситы отрицают, будто они слушаются приказов Тегерана, и говорят, что взялись за оружие, чтобы бороться с коррупцией.