Россия способствует нелегальной миграции в Европу - аналитики ЕС

Аналитический Институт исследований безопасности ЕС (EUISS), финансируемый Брюсселем, подготовил отчет о миграционном кризисе в Европейском Союзе. По словам автора документа, «хаос и беспорядок» в странах ЕС начались, в частности, с действий России, которые помогли нелегальным мигрантам проникнуть в ЕС с целью дестабилизировать ситуацию в регионе. Более того, в докладе говорится, что Москва и террористическая группировка ИГИЛ* преследуют «сходные цели».

Европейский союз столкнулся с миграционным кризисом в 2014 году. По словам автора документа Родерика Паркса, причиной хаоса являются соседи ЕС: Россия, страны Ближнего Востока и Северной Африки.

«Возможно, что нет прямой угрозы вторжения в ЕС, но на его границах от Калининграда до эксклавов в Северной Африке зреет хаос» - пишет Паркс.

EUISS пишет, что Москва якобы помогает нелегальным мигрантам проникнуть в Европейский Союз для дестабилизации региона. По словам автора документа, Федеральная служба безопасности Российской Федерации якобы заключила соглашение с криминальными организациями.

«Участники гибридной войны объединяются с негосударственными субъектами, чтобы заставить гражданских лиц сомневаться в том, кто их враг, а также отстаивать свои собственные стратегические интересы. В 2016 году ФСБ (предположительно) именно так и поступила, когда заключила соглашение с преступниками о том, чтобы помочь нелегальным мигрантам пересечь восточную границу ЕС и тем самым дестабилизировать ситуацию в регионе», - говорится в отчете EUISS.

Кроме того, Паркс напоминает, что ИГИЛ преследовало «аналогичную цель», когда объявило, что их боевики входят в Европу вместе с потоками мигрантов. Стоит добавить, что Институт исследований проблем безопасности ЕС уже не первый раз ставит в один ряд Россию и ИГИЛ.

В отчете EUISS также утверждается, что Россия и Запад утратили механизмы доверия. По словам автора, Москва восприняла «цветные революции» в Восточной Европе и Северной Африке как свидетельство того, что Запад нарушает международное право и распространяет нестабильность.

«Россия и Запад не стремятся к сближению на основе общей модели управления, и, кроме того, они отказались от механизмов укрепления доверия, использовавшихся во время холодной войны», - пишет Паркс.

Как подчеркивает автор доклада, Брюссель также намерен влиять на другие государства. В то же время, по мнению Паркса, это может привести к новым попыткам дестабилизировать ЕС, в частности со стороны России.

«Европейский Союз повысит эффективность своих механизмов влияния на соседние страны, включив в него расходы на развитие бюджета ЕС и увеличив их, чтобы охватить всю Африку в целом. Это только усугубит раскол между ЕС и Африканским союзом, между глобальным Севером и глобальным Югом. На востоке Украина, Молдова и Грузия, находящиеся за пределами ЕС, будут ограничены сферой влияния рыночных сил. Эти изменения будут стимулировать африканские правительства к использованию миграционных потоков с юга на север и подтолкнут Россию к дестабилизации ситуации в восточной сфере ЕС с использованием криминальных сетей», - считает автор.

Мысль о том, что Россия использует миграционный кризис в своих интересах, и более того — прилагает усилия для его организации — далеко не нова, хотя официальные аналитические центры ЕС вряд ли высказывались в таком духе. Выгоды для России очевидны — рост исламофобии в ЕС дестабилизирует политическую ситуацию и усиливает популистские партии, зачастую с откровенно про-кремлевское ориентацией. Кроме того, Москва в качестве источника кризиса представляет Арабскую весну и вооруженное сопротивление тираническим режимам. Соответственно, сама Россия является в таком случае «спасительницей» Европы от беженцев, поддерживая кровавый режим Асада и стирая с лица земли сирийские города.

Как-бы то ни было, российские пропагандистские рупоры, начиная от одиозной Russia Today поспешили заявить о безосновательности доклада. Удивительно, но мировые агентства практически оставили без внимания сам доклад. Зато российские ресурсы, ориентированные на Запад, посвятили немало места опровержению доклада и его якобы ложных обвинений, с помощью которых ЕС якобы ведет информационную войну против России.

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