В Болгарии после реставрации открылась старейшая османская мечеть страны

Мечеть османской эпохи, отреставрированная при помощи Турции, открыла свои двери для верующих 15 июня. По сообщениям турецких СМИ это старейшая мечеть на Балканах — она была построена еще до того, как османы захватили Константинополь, Конью и многие другие города, без которых нельзя представить сегодня турецкое мусульманское государственно.

Мечеть, построенная османами в 1394 году в юго-восточном болгарском городе Хасково (Хаскёй), была отремонтирована с помощью Турции, и поэтому не случайно на церемонии открытия присутствовал и Али Эрбаш, глава Управления по делам религии Турции (Диянет).

«Эта выдающаяся работа была сохранена в свете ее истории благодаря ремонтным работам, которые проводились Управлением великого муфтия болгарских мусульман», - добавил он.

Эрбаш также поблагодарил болгарское правительство за сотрудничество и сказал, что такие реставрационные работы также способствуют сотрудничеству между двумя странами.

Также, касаясь растущей исламофобии, Эрбаш сказал, что, несмотря на весь негатив в мире, люди должны продолжать высказывать идеи терпимости, мира, дружбы и общения.

К слову, в болгарском городе Хасково около 18% населения - мусульмане, в основном турки и цыгане. Это один из самых значительных процентов мусульманского населения в городах Европейского союза.