Сотня британских морских пехотинцев прибудет в напряженный регион Персидского залива

Великобритания отправит 100 элитных королевских морских пехотинцев в Персидский залив для защиты военных кораблей, на фоне роста напряженности после нападений на два нефтяных танкера на прошлой неделе.

Согласно британской газете The Sunday Times, морпехи составляют силы быстрого реагирования, действующие на судах, патрулирующих регион с новой базы в Бахрейне.

Морские пехотинцы, вероятно, будут вооружены палубными пулеметами, чтобы сдерживать угрозу небольших лодок, предположительно иранских.

Однако британскому министерству обороны еще предстоит официально объявить о решении. Пока что оно лишь сообщает, что «Это заранее запланированное учебное развертывание и никак не связано с текущей ситуацией в Оманском заливе».

Эксперты также будут направлены для оказания технической поддержки. «Будет проведен баллистический анализ, чтобы определить тип используемой взрывчатки», - сказал чиновник The Sunday Times. «Британские эксперты окажут техническую поддержку и помогут в проведении судебно-медицинской экспертизы».

В пятницу министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что «ответственность за атаки почти наверняка лежит на Иране».

В воскресенье министр обороны Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания работает над ослаблением напряженности.

«У нас есть значительное присутствие на Ближнем Востоке, и мы заботимся о наших интересах там. Мы понимаем Ближний Восток, у нас также есть ряд союзников », - сказал он Sky News.

«Мы будем работать с Соединенными Штатами, чтобы убедиться в безопасности этого района и в том, что мы действительно снизим напряженность в этом регионе, но я не думаю, что у Ирана должны быть какие-либо сомнения в отношении того факта, что мы будем полны решимости защитить наши активы и наши интересы в регионе».