Трамповы высоты: израильский «колхоз имени Трампа» на оккупированных Голанских высотах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье открыл новое незаконное поселение на оккупированных Голанских высотах, названное — по самым пошлым и дурновкусным лекалам — в честь ключевого союзника Нетаньяху президента США Дональда Трампа.

Нетаньяху представил знак «Трамповых высот», чтобы отметить место нового поселения.

Церемония состоялась после того, как президент США в конце марта признал суверенитет Израиля над частью стратегического плато, захваченного у Сирии в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Позже Израиль аннексировал этот район, что никогда не признавалось международным сообществом.

«Голаны являются израильскими и останутся такими всегда», - заявил Нетаньяху.

Трамп - «очень большой друг Израиля, который принял решение, которое никогда прежде не принималось», добавил он.

Израильский кабинет собрался вокруг большого стола под палаткой на севере оккупированных Голан, чтобы назвать незаконное поселение именем Трампа. Строительство планируется в районе, в настоящее время уже занятом четырьмя семьями поселенцев.

Стоит ли ожидать на Голанских высотах будущего мавзолея сионистского благодетеля Дональда Трампа пока что не сообщалось.

Напомним, что приблизительно 23 000 друзов живут в оккупированной и аннексированной части Голан, в тоже время 25 000 израильских поселенцев прибыли туда с 1967 года.