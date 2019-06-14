Новое нападение на танкеры в Оманском заливе: Вашингтон обвиняет Иран

В четверг в Оманском заливе произошел инцидент, детали которого остаются неясными и противоречивыми, но которое судя по всему может послужить запалом для новой масштабной войны на Ближнем Востоке.

Второй раз за месяц около стратегического Ормузского пролива, крупнейшего водного пути для мировых поставок нефти, произошло нападение на два танкера с нефтью.

Первый пострадавший танкер «Фронт Альтаир», принадлежащий норвежской компании Frontline, шел под флагом Маршалловых островов. На нем перевозили 75 тысяч тонн нафты из ОАЭ в Тайвань. На борту произошли три взрыва и начался пожар. В компании, зафрахтовавшей судно, заявили, что его атаковали торпедой, но эта информация не подтверждена. Сообщения о том, что танкер затонул, также не получили подтверждения.

Второе пострадавшее судно «Кокука Корэйджес», которым владеет японская фирма Kokuka Sangyo, шло под флагом Панамы. В компании-операторе танкера сообщили, что на нем перевозили метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Представитель компании отметил, что в результате «предположительного нападения» корпус судна получил повреждения. По одной из версий, танкер атаковали с помощью мины. В компании Kokuka Sangyo заявили, что судно дважды получило повреждения в течение трех часов. Танкер продолжает находиться на плаву.

Экипажи обоих танкеров были спасены другими проходящими судами. Позднее и Иран, и США выпустили фотографии, на которых изображены спасенные члены экипажа на их судах. Среди 23 членов экипажа танкера «Фронт Альтаир» - 12 россиян, а также граждане Грузии и Филиппин. С японского судна «Кокука Корэйджес» спасли 21 человека, один из них получил незначительные травмы.

После нападения нефть марки Brent подорожала на 4,5% до 62 долларов за баррель. Цены выросли с почти пятимесячного минимума, сообщает Bloomberg. Агентство отметило, что танкеры атаковали возле стратегически важного Ормузского пролива, через который проходит треть всей нефти, перевозимой морем.

Однако, кроме подорожания нефти, главный вопрос, который беспокоит всех — кто это сделал? Вашингтон однозначно указывает на Тегеран, как на организатора взрывов. Более того, США заявляют, что у них есть доказательства.

Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, снят момент, как военные Ирана убирают несработавшую мину с танкера, атакованного в Оманском заливе.

В командовании заявили, что военные КСИР сняли мину с танкера «Кокука Корэйджес» днем 13 июня, спустя 11 часов после атаки.

В тоже время сами японские моряки утверждают, что заметили летающие объекты перед взрывом.

Видеоролик вышел через несколько часов после того, как госсекретарь Майк Помпео обвинил Иран в инциденте, заявив, что «эти неспровоцированные атаки представляют собой явную угрозу международному миру и безопасности».

«По оценкам Соединенных Штатов, ответственность за нападения несет Исламская Республика Иран», - сказал он в Вашингтоне.

Видео, которое, по словам американских военных, было снято примерно через 10 часов после того, как поступили первые сигналы бедствия с двух танкеров, и примерно через пять часов после того, как военно-морской корабль США подобрал 21 моряка, бежавших с этого японского танкера.

Представители США отметили, что моряки, спасенные с танкера, сейчас находятся на борту эсминца «Бейнбридж».

Иран категорически отрицает причастность к сообщениям о нападениях и назвал обвинения США «необоснованными».

«Мы отвечаем за поддержание безопасности пролива, и мы в кратчайшие сроки спасли команду атакованных танкеров ... Обвинения госсекретаря США Помпео в отношении Ирана вызывают тревогу», - заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави на иранском государственном радио.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф нанес ответный удар по Помпео, заявив в четверг, что обвинения США в отношении Ирана являются частью «диверсионной дипломатии», принятой так называемой командой «В», в которую, по его словам, входят советник по национальной безопасности США Джон Болтон, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман и наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид.

Иранцы заявляют, что нападение на японский танкер у берегов Ирана непосредственно связано с визитом японского премьер-министра Синдзо Абэ в Иран.

Ранее в четверг этот инцидент обсуждался на заседании Организации Объединенных Наций, которая предупредила, что мир не может позволить себе «серьезную конфронтацию в Персидском заливе».

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил инциденты в четверг на заседании Совета Безопасности, сказав: «Я решительно осуждаю любое нападение на гражданские инциденты. Необходимо установить факты и выяснить ответственность».